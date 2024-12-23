عقارات دبي الجديدة في 2025 تجذب سكان الإمارات الأخرى

وقال "فواز الصوص" الرئيس التنفيذي لشركة "أوكتا" العقارية: "في عام 2025، ستكون التوقعات بشأن التسليم في دبي أعلى قليلاً من المعتاد في المناطق الثانوية مثل قرية جميرا الدائرية، وأرجان، ومثلث قرية جميرا، ومدينة دبي الرياضية، وموتور سيتي، وما إلى ذلك. وهذا من شأنه أن يجذب العديد من سكان الإمارات الأخرى إلى دبي لأن الإمدادات الجديدة ستكون وفيرة. لذلك لن يضطروا إلى السفر بين الإمارات حيث سيكون لديهم العديد من الخيارات في دبي بأسعار إيجارية جيدة للغاية".