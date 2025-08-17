عقارات دبي..حماية الاستثمار بتحويلها إلى منازل عطلات

يتزايد عدد الملاك وأصحاب العقارات في دبي الذين يقومون بتحويل وحداتهم إلى منازل للعطلات استجابة للأضرار الناجمة عن التقسيم غير القانوني والتعديلات الهيكلية المكلفة من قبل المستأجرين.

في يونيو/حزيران، شنت بلدية دبي ودائرة الأراضي والأملاك في دبي حملةً على القواطع غير المرخصة، لا سيما في مناطق مثل الرقة والمرقبات والسطوة والرفاعة، مشيرةً إلى مخاوف أمنية خطيرة. ونتيجةً لذلك، أنفق بعض مُلّاك العقارات ما يصل إلى 45,000 درهم إماراتي لإزالة التعديلات غير القانونية التي أجراها المستأجرون.

لقد شهدنا تزايدًا في عدد الملاك، وخاصةً في دبي مارينا، الذين ينتقلون إلى منازل العطلات بعد أن قام المستأجرون بتقسيم الوحدات بشكل غير قانوني أو رفضوا الإخلاء. بالنسبة للكثيرين، الأمر يتعلق بالسيطرة وراحة البال، وليس الربح فقط. مع منازل العطلات، تحتفظ بملكية العقار، وتتجنب مشاكل الإخلاء، ويحافظ على حالته - وهو أمر لا يضمنه المستأجرون القدامى دائمًا،" قالت شيلبا في. ماهتاني، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة bnbme لمنازل العطلات.