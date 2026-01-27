عقارات الشارقة.. نمو مستدام وجاذبية عائلية تستقطب المستثمر الخليجي

يتزايد عدد مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الذين يشترون عقارات في الشارقة كمنازل ثانية لهم، حيث يقدم سوق العقارات في الإمارة ارتفاعاً في رأس المال أكثر ثباتاً واستقراراً مقارنة بنظرائه، حسبما قال مسؤولون في الصناعة.
وقد انعكس ذلك في أحدث الأرقام الصادرة عن دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، والتي كشفت أن مواطني دول مجلس التعاون الخليجي استثمروا 3.4 مليار درهم في 2,055 عقاراً العام الماضي، ليبرزوا ضمن كبار المستثمرين.
قالت لمياء الجويد، رئيسة مكتب الدراسات والبحوث في دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، إن هناك تدفقاً للسياح ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، الذين بدأوا ينظرون إلى الشارقة كمنزل ثانٍ لهم.
“إنهم يريدون منازل ثانية في الشارقة لأنها أكثر بأسعار معقولة. يأتي الطلب من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الذين يرغبون في منزل ثانٍ هنا لأنه ميسور التكلفة في مكان مثل الممشى. كان هذا أحد الأسباب الرئيسية لكون مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ثاني أكبر المستثمرين العام الماضي،” قالت لـ الخليج تايمز في مقابلة على هامش معرض أكرس 2026، الذي اختتم في مركز إكسبو الأسبوع الماضي.
كما ذكرت الخليج تايمز سابقاً، يشهد سوق العقارات في الإمارة زيادة مطردة في تقدير الأسعار، حيث ارتفع بنحو 10-12 بالمائة العام الماضي ومن المتوقع أن يحقق نفس معدل النمو هذا العام أيضاً.
كما أكد يوسف أحمد المطوع، الرئيس التنفيذي للعقارات في هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، أن الشارقة تجذب الكثير من المستثمرين من جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.
“كان مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي مستثمرين كبار هنا منذ تلك الأيام،” قال.
قالت نورين نصر الله، النائب الأول للرئيس لاستراتيجية التسويق والعلامات التجارية في مجموعة ألف، إن حكومة الشارقة تؤكد على استقرار سوق العقارات واستمرارية البنية التحتية.
“يوجد الآن المزيد من المستخدمين النهائيين، على عكس السنوات السابقة، عندما كان هناك الكثير من المستثمرين الذين كانوا مهتمين أكثر بالبيع السريع. ولكن هناك استقرار أكبر في السوق الآن حيث يوجد المزيد من المستثمرين الجادين الآن،” قالت على هامش المعرض.
قال ريمون خوزامي، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الثريا، إن الشارقة إمارة تركز على العائلات؛ ولذلك، فإن معظم المشترين لديهم هم مستخدمون نهائيون وليسوا مستثمرين.
مع استمرار نمو الطلب، يشهد سوق الشارقة’s أيضًا زيادة في المعروض من المشاريع الجديدة، خاصة في العقارات المطلة على الواجهة البحرية بعد إدخال قانون حديث يسمح لجميع الجنسيات بشراء العقارات في المجتمعات الحرة بالإمارة’s.
صرح عبد الله الزرعوني، مدير وحدة التصرفات العقارية بدائرة التسجيل العقاري بالشارقة، أن الإمارة سجلت أكثر من 10 مشاريع جديدة على واجهاتها البحرية خلال عامي 2024 و 2025.
وأشار إلى أن الأسعار التنافسية واللوائح الواضحة والدعم المستمر من حكومة الشارقة ساهمت في زيادة الطلب المحلي والأجنبي على تملك العقارات، لا سيما المشاريع المطلة على الواجهات البحرية، والتي تظل من بين الأصول العقارية الأكثر استقرارًا.
أكد جورج ريمون خوزامي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الثريا العقارية، أن تطوير الأبراج العمودية على الواجهات البحرية يهدف إلى زيادة الإطلالات إلى أقصى حد مع الحفاظ على المساحات المفتوحة للمشاة والحياة العامة، مشددًا على أن الواجهات البحرية مورد نادر يتطلب تطويرًا عالي الجودة.
وأضاف خوزامي أن العقارات المطلة على البحر تتمتع بقيمة استثمارية عالية بسبب محدودية العرض، وتحافظ على قيمتها مع تحقيق عوائد إيجارية أفضل وسيولة أعلى عند إعادة البيع.
أوضح فريد جمال، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في أجمل مكان، أن السياحة الساحلية هي المحرك الأساسي لتطوير الواجهات البحرية، نظرًا لدورها في زيادة القيمة الاقتصادية والعقارية للمناطق الساحلية.