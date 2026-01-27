عقارات الشارقة.. نمو مستدام وجاذبية عائلية تستقطب المستثمر الخليجي

يتزايد عدد مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الذين يشترون عقارات في الشارقة كمنازل ثانية لهم، حيث يقدم سوق العقارات في الإمارة ارتفاعاً في رأس المال أكثر ثباتاً واستقراراً مقارنة بنظرائه، حسبما قال مسؤولون في الصناعة.

وقد انعكس ذلك في أحدث الأرقام الصادرة عن دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، والتي كشفت أن مواطني دول مجلس التعاون الخليجي استثمروا 3.4 مليار درهم في 2,055 عقاراً العام الماضي، ليبرزوا ضمن كبار المستثمرين.

قالت لمياء الجويد، رئيسة مكتب الدراسات والبحوث في دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، إن هناك تدفقاً للسياح ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، الذين بدأوا ينظرون إلى الشارقة كمنزل ثانٍ لهم.

“إنهم يريدون منازل ثانية في الشارقة لأنها أكثر بأسعار معقولة. يأتي الطلب من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الذين يرغبون في منزل ثانٍ هنا لأنه ميسور التكلفة في مكان مثل الممشى. كان هذا أحد الأسباب الرئيسية لكون مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ثاني أكبر المستثمرين العام الماضي،” قالت لـ الخليج تايمز في مقابلة على هامش معرض أكرس 2026، الذي اختتم في مركز إكسبو الأسبوع الماضي.

كما ذكرت الخليج تايمز سابقاً، يشهد سوق العقارات في الإمارة زيادة مطردة في تقدير الأسعار، حيث ارتفع بنحو 10-12 بالمائة العام الماضي ومن المتوقع أن يحقق نفس معدل النمو هذا العام أيضاً.

كما أكد يوسف أحمد المطوع، الرئيس التنفيذي للعقارات في هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، أن الشارقة تجذب الكثير من المستثمرين من جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.

“كان مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي مستثمرين كبار هنا منذ تلك الأيام،” قال.

قالت نورين نصر الله، النائب الأول للرئيس لاستراتيجية التسويق والعلامات التجارية في مجموعة ألف، إن حكومة الشارقة تؤكد على استقرار سوق العقارات واستمرارية البنية التحتية.

“يوجد الآن المزيد من المستخدمين النهائيين، على عكس السنوات السابقة، عندما كان هناك الكثير من المستثمرين الذين كانوا مهتمين أكثر بالبيع السريع. ولكن هناك استقرار أكبر في السوق الآن حيث يوجد المزيد من المستثمرين الجادين الآن،” قالت على هامش المعرض.

قال ريمون خوزامي، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الثريا، إن الشارقة إمارة تركز على العائلات؛ ولذلك، فإن معظم المشترين لديهم هم مستخدمون نهائيون وليسوا مستثمرين.