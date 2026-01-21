عقارات الشارقة تسجل أرقاماً قياسية في 2026 مدفوعةً بالطلب على "التأشيرة الذهبية"

كما أكدت نورين نصر الله، النائب الأول للرئيس لاستراتيجية التسويق والعلامة التجارية في مجموعة "ألف"، أن الإقامة طويلة الأمد أصبحت عامل جذب رئيسي لمشتري العقارات في الشارقة الآن. وقالت خلال مقابلة على هامش معرض "إيكرس 2026" "هناك أثر إيجابي غير مباشر من الإمارات الأخرى، حيث نرى المستثمرين يبدؤون بالتحول إلى الشارقة لإيمانهم بها. تُعرف الشارقة بمشاريع مختلفة تركز على القدرة على تحمل التكاليف وعنصر الانتماء الثقافي. كما نرى مستثمرين ومستخدمين نهائيين مهتمين بقرب مشاريعنا من المعالم الاستراتيجية والأيقونية في الشارقة، مثل المطار والمدينة الجامعية".