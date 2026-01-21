عقارات الشارقة تسجل أرقاماً قياسية في 2026 مدفوعةً بالطلب على "التأشيرة الذهبية"

يستفيد سوق العقارات في الشارقة من الآثار الإيجابية المترتبة على الانتعاش في الإمارات الكبرى الأخرى، وذلك بفضل توفر خيارات ميسورة التكلفة والطلب المتزايد على "التأشيرة الذهبية" التي تحظى بإقبال كبير.
وقال مسؤولون تنفيذيون في القطاع إن أسعار الوحدات العقارية الكبيرة في المواقع الحيوية ارتفعت لتتجاوز مليوني درهم بعد الأداء القوي للسوق، مما جعل المستثمرين مؤهلين للحصول على تصريح الإقامة لمدة 10 سنوات.
وقد انعكس ذلك في الأداء القوي لسوق العقارات في الإمارة عام 2026، حيث أظهرت الأرقام الرسمية قيمة معاملات قياسية بلغت 65.6 مليار درهم، بنمو جوهري قدره 64.3% مقارنة بـ 40 مليار درهم في العام السابق. وبالمثل، ارتفع عدد المعاملات إلى 132,659 في عام 2025، بزيادة قدرها 26.3% مقارنة بعام 2024.
نمت أسعار العقارات في الشارقة بمعدل مزدوج الرقم على مدار السنوات القليلة الماضية، خاصة بعد عام 2023 عندما سمحت الإمارة لجميع الرعايا الأجانب بالاستثمار في سوق العقارات. وفي عام 2025، قال مسؤولون تنفيذيون إن أسعار العقارات ارتفعت بنسبة تصل إلى 20%.
وقالت لمياء الجويد، رئيسة مكتب الدراسات والبحوث في دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، إن التأشيرة الذهبية هي مبادرة عظيمة. وصرحت لصحيفة "خليج تايمز" في مقابلة أجريت معها على هامش معرض "إيكرس 2026" (أكرس)، الذي افتتح في مركز إكسبو الشارقة يوم الأربعاء: "نرى أن الكثير من الناس يشترون الأصول العقارية لأنهم يحصلون على التأشيرة الذهبية، وهناك المزيد والمزيد من الأشخاص يشترون العقارات بسبب تأشيرة الإقامة طويلة الأمد". لمياء الجويد
تعتبر التأشيرة الذهبية، التي استُحدثت في عام 2019، واحدة من عوامل الجذب الرئيسية لمشتري العقارات الأجانب والمقيمين، خاصة في دبي. وتؤهل العقارات التي تبلغ قيمتها مليوني درهم فما فوق للحصول على تأشيرة الإقامة طويلة الأمد.
كما أكدت نورين نصر الله، النائب الأول للرئيس لاستراتيجية التسويق والعلامة التجارية في مجموعة "ألف"، أن الإقامة طويلة الأمد أصبحت عامل جذب رئيسي لمشتري العقارات في الشارقة الآن. وقالت خلال مقابلة على هامش معرض "إيكرس 2026" "هناك أثر إيجابي غير مباشر من الإمارات الأخرى، حيث نرى المستثمرين يبدؤون بالتحول إلى الشارقة لإيمانهم بها. تُعرف الشارقة بمشاريع مختلفة تركز على القدرة على تحمل التكاليف وعنصر الانتماء الثقافي. كما نرى مستثمرين ومستخدمين نهائيين مهتمين بقرب مشاريعنا من المعالم الاستراتيجية والأيقونية في الشارقة، مثل المطار والمدينة الجامعية".
شهدت أسعار العقارات في الإمارات الرئيسية الأخرى في الدولة ارتفاعاً في الأسعار على مر السنين، مما أدى إلى خروج بعض المشترين ذوي الميزانيات المنخفضة من السوق.
ومن المهم الإشارة إلى أنه يمكن لمشتري العقارات أيضاً دمج وحدات متعددة ليكونوا مؤهلين للحصول على التأشيرة الذهبية. على سبيل المثال، يمكن لمالك عقارين بقيمة مليون درهم لكل منهما التقدم بطلب للحصول على التأشيرة الذهبية.
وتماشياً مع آراء أقرانه في القطاع، قال ريمون خوزامي، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة "الثريا" التي تتخذ من الشارقة مقراً لها، إنه لا يوجد الكثير من الوحدات التي يتجاوز سعرها مليوني درهم، لكن المجموعة لديها وحدات فوق هذا النطاق السعري تساعد في الحصول على التأشيرة الذهبية.
وأضاف: "الطلب يتزايد على وحدات التأشيرة الذهبية، لذا أصبح لدينا الآن شقق أكبر تتراوح مساحتها بين 3,500 إلى 4,000 قدم مربع، وقد فوجئنا بطلب قوي للغاية. هناك طلب أكبر على الوحدات الكبيرة لأن المستخدمين النهائيين يريدون شققاً واسعة. ونحن نخطط لإطلاق أبراج جديدة تضم وحدات أكبر".