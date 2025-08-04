عقارات أبوظبي: إقبال كبير على الفلل لنقص عروض الشقق

يقول مسؤولون في الصناعة إن الطلب يميل بشكل كبير لصالح الفلل في أبو ظبي بسبب النقص في الشقق وارتفاع الطلب من أصحاب الملايين والمهنيين المؤهلين.
واصلت الفلل أداءها المتفوق على مدار السنوات الخمس الماضية، محققةً نموًا بنسبة 35%. في أبوظبي، تُشكل الفلل 37.4% من إجمالي المعروض، بينما تُشكل الشقق النسبة الباقية. واستنادًا إلى الطلب الحالي، الذي يميل بشدة لصالح الفلل، من المرجح أن تستمر الأسعار في التفوق على الشقق نظرًا لقلة الفلل المعروضة، وفقًا لفيصل دوراني، الشريك ورئيس قسم الأبحاث في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في نايت فرانك.
وقال بعد إصدار تقرير الربع الثاني حول قطاع العقارات في عاصمة الإمارات العربية المتحدة: "عندما تقارن متوسط أسعار الفلل التي تبلغ حوالي 1100 درهم للقدم المربع، مقارنة بضعف هذا المستوى في دبي، فمن السهل أن نفهم لماذا ينظر بعض المشترين إلى أبوظبي باعتبارها قيمة أفضل مقابل المال، والتي تقدم للبعض أيضاً نمط حياة أكثر ملاءمة للعائلة".
وبحسب شركة نايت فرانك، تُعد الفلل على المدى الطويل الأبرز من حيث نمو القيمة، حيث سجلت الأسعار ارتفاعًا بنسبة 3.4% على أساس ربع سنوي في الربع الثاني، لتصل إلى 1,103 درهم إماراتي للقدم المربع، وهو ما يمثل ارتفاعًا بنسبة 42.3% منذ الربع الأول من عام 2020. وشهدت الفلل في جزيرة السعديات أقوى ارتفاع في الأسعار، بنسبة 28% على أساس سنوي، تليها جزيرة ياس، حيث شهدت الفلل فيها زيادة بنسبة 22%.
وفي الفترة من أبريل إلى يونيو 2025، شهد سوق العقارات السكنية في عاصمة الإمارات العربية المتحدة ارتفاع الأسعار المتوسطة بنسبة 6.4 في المائة على أساس ربع سنوي إلى 1230 درهماً للقدم المربع، في حين بلغ إجمالي النمو السنوي 17.3 في المائة.
شهدت أسعار الشقق في عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة ارتفاعًا بنسبة 6.8% لتصل إلى 1,296 درهمًا إماراتيًا للقدم المربع، بزيادة سنوية قدرها 17.3%، و28.7% عن مستويات الربع الأول من عام 2020. وتصدّرت منطقة شاطئ الراحة سوق الشقق بنمو أسعار بلغ 11% منذ النصف الأول من عام 2024، تلتها جزيرة السعديات بنسبة 10%. ويُجسّد كلا الموقعين أرقى خيارات المعيشة الشاطئية المتاحة في أبوظبي، كما يستفيد شاطئ الراحة من قربه من المعالم الترفيهية في جزيرة ياس.
وقال شهزاد جمال، الشريك الاستراتيجي والاستشارات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في نايت فرانك، إن حوالي 63% من الأفراد ذوي الثروات العالية على مستوى العالم المهتمين بالشراء في أبوظبي يفعلون ذلك لأسباب شخصية.
يعتزمون استخدام العقار كمسكن رئيسي، أو منزل لقضاء العطلات، أو للتقاعد. أما الـ 37% المتبقية، فهي مدفوعة بالاستثمار. بالنسبة للمشترين الذين ربما عجزوا عن سداد ديونهم في دبي، أو الراغبين في تنويع استثماراتهم في الإمارات، تُعتبر أبوظبي وجهةً جذابةً بشكل متزايد، حيث يرتفع متوسط أسعار المساكن بنحو 17% سنويًا، وفقًا لجمال.
وقالت شركة الاستشارات العقارية العالمية إن العرض واجه صعوبة في مواكبة الطلب المتزايد خلال النصف الأول من العام، حيث بلغ إجمالي المعاملات السكنية 9 مليارات درهم خلال النصف الأول من عام 2025، بانخفاض 36% عن النصف الأول من عام 2024.
وأظهرت بياناتها أنه تم تسليم 890 وحدة سكنية جديدة في عام 2025، وهناك 33,074 وحدة قيد الإنشاء ومن المقرر تسليمها بحلول عام 2029. وتشكل الشقق 62% من خط أنابيب العرض المستقبلي هذا.
تُعدّ جزيرة ياس، بمتنزهاتها الترفيهية ومنتجعاتها الشاطئية عالمية المستوى، الوجهة الأمثل للمشاريع الجديدة بفارق كبير، حيث تضم أكثر من 8,000 وحدة قيد التنفيذ. تليها حوالي 3,000 وحدة مخطط لها في منطقة الشامخة السكنية التقليدية. وفي الوقت نفسه، تُعزز الوحدات السكنية الجديدة ذات العلامات التجارية التي طورتها شركة الدار لفندقي ماندارين أورينتال ونوبو المشاريع قيد التنفيذ في جزيرة السعديات.
قال ويل ماكينتوش، الشريك الإقليمي ورئيس قسم العقارات السكنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في نايت فرانك: "تشهد أبوظبي اهتمامًا متزايدًا من المشترين الدوليين بفضل مرافقها الترفيهية وأسلوب الحياة المتميز، وظروفها التجارية الداعمة. ولذلك، نتوقع إقبالًا قويًا على أكثر من 33 ألف وحدة سكنية جديدة تُطرح في السوق بحلول عام 2029. وتُشير بياناتنا إلى أن 7% من المشترين مهتمون بالمنازل قيد الإنشاء، مما يشير إلى رغبة متزايدة في شراء عقارات يمكن استخدامها فورًا، سواءً كمسكن رئيسي أو منزل لقضاء العطلات".