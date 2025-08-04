عقارات أبوظبي: إقبال كبير على الفلل لنقص عروض الشقق

قال ويل ماكينتوش، الشريك الإقليمي ورئيس قسم العقارات السكنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في نايت فرانك: "تشهد أبوظبي اهتمامًا متزايدًا من المشترين الدوليين بفضل مرافقها الترفيهية وأسلوب الحياة المتميز، وظروفها التجارية الداعمة. ولذلك، نتوقع إقبالًا قويًا على أكثر من 33 ألف وحدة سكنية جديدة تُطرح في السوق بحلول عام 2029. وتُشير بياناتنا إلى أن 7% من المشترين مهتمون بالمنازل قيد الإنشاء، مما يشير إلى رغبة متزايدة في شراء عقارات يمكن استخدامها فورًا، سواءً كمسكن رئيسي أو منزل لقضاء العطلات".