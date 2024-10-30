عفو رئاسي إماراتي عن ثلاثي نادي الزمالك المدانين

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة عفواً عن أعضاء نادي الزمالك الثلاثة الذين أدينوا في قضية المشاجرة خلال مباراة في 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي في أبوظبي.

وجاء قرار العفو عن المحكوم عليهم انطلاقاً من العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات ومصر.

وحكم على ثلاثي نادي الزمالك المصري المدانين بالسجن شهرا وتغريم كل منهم 200 ألف درهم.