عفو رئاسي إماراتي عن ثلاثي نادي الزمالك المدانين
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة عفواً عن أعضاء نادي الزمالك الثلاثة الذين أدينوا في قضية المشاجرة خلال مباراة في 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي في أبوظبي.
وجاء قرار العفو عن المحكوم عليهم انطلاقاً من العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات ومصر.
وحكم على ثلاثي نادي الزمالك المصري المدانين بالسجن شهرا وتغريم كل منهم 200 ألف درهم.
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أدين المتهمون بالاعتداء على أفراد الأمن العام أثناء مباراة والتحريض على الشغب في نصف نهائي كأس السوبر المصري أمام نادي بيراميدز.
وذكرت تقارير إعلامية عربية أن نبيل عماد دونغا ومصطفى شلبي ومدير الكرة عبد الواحد السيد تم استدعاؤهم إلى قسم الشرطة للتحقيق معهم اليوم الاثنين 21 أكتوبر.
وقالت المحكمة في حكمها إن التهم المنسوبة للمتهمين ثابتة، واستندت في قرارها إلى أقوال الضحايا التي أكدتها كاميرات المراقبة أثناء تحقيقات النيابة العامة.
كما تم التأكد من عدم التزام المتهمين باللوائح التنظيمية والاعتداء على الموظفين العموميين المسؤولين عن تأمين الحدث الرياضي.
(مع مدخلات من وام)