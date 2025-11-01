الإمارات

عفراء الهاملي تهاجم حسابات "الهوية الإماراتية المزيفة" على مواقع التواصل الاجتماعي

مديرة الاتصال الاستراتيجي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي: الإمارات لا تلاحق الشائعات بل تبني الأمل وتزرع الخير حيث يُراد الشر
انتقدت عفراء الهاملي مديرة إدارة الاتصال الاستراتيجي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ما وصفته بـ"الهويات الإماراتية المزيفة" على منصات التواصل الاجتماعي. وانتقدت بشدة من يسمون أنفسهم "خبراء"، بينما يتخفون وراء أسماء وهمية، و"يجعلون الكذب مهنة".

وأكدت الهاملي أن لا الأكاذيب قادرة على إخفاء الحقيقة، ولا الضجيج قادر على إغراق الحقائق".

وأضافت أن الإمارات العربية المتحدة لا تطارد الشائعات، بل تبني الأمل، وتعين المحتاجين، وتزرع الخير حيث يُراد به الشر.

وأعادت الهاملي نشر مقطع فيديو كان قد نشره مستخدم منصة "إكس" عبد الخالق عبد الله، تضمّن لقطات تظهر تحذيره للجمهور من "حساب معيّن تم عرضه في الفيديو، هدفه تشويه سمعة دولة الإمارات".

وقد حذر الفيديو الأصلي من حساب مزيف قال عبد الله إنه يستغل الأزمات في المنطقة ويربطها زوراً بدولة الإمارات، مشيراً إلى أن الصورة المستخدمة في الحساب نفسه مزيفة أيضاً.

