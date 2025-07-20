عطور الإمارات: صناعة تتجه بثبات نحو نادي المليارات

الإمارات العربية المتحدة، المعروفة منذ زمن طويل بكونها مركزًا لصناعة العطور في العالم العربي، على أهبة الاستعداد للارتقاء بإرثها العطري إلى آفاق جديدة. ووفقًا لتقرير حديث صادر عن شركة استشارات إدارية عالمية، من المتوقع أن يرتفع سوق العطور في الإمارات العربية المتحدة من 748.9 مليون دولار أمريكي (2.75 مليار درهم إماراتي) في عام 2024 إلى 1.72 مليار دولار أمريكي (6.3 مليار درهم إماراتي) بحلول عام 2033، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.22%.
وأشارت مجموعة IMARC إلى أن هذا النمو القوي مدفوع بمجموعة من العوامل: "الشعبية المستمرة للعطور الشرقية، وجيل جديد من المستهلكين يتمتع بالذكاء الرقمي، والسياحة الفاخرة، والتركيز المتزايد على الاستدامة والابتكار".
مع تقدّم قطاع العطور في الإمارات العربية المتحدة نحو مستقبلٍ بمليارات الدولارات، يبقى هذا القطاع راسخًا في العناصر التي ميّزته في البداية: الحرفية، ورواية القصص، وحاسة شم لا مثيل لها. ومع استمرار دبي في التطور كعاصمة عالمية للسلع الفاخرة، أصبح العطر تعبيرًا حيويًا عن الهوية والثقافة والمكانة.
وقال عبدالله أجمل، الرئيس التنفيذي لمجموعة أجمل: "في حين رسخت العلامات التجارية العالمية حضورها بقوة في شبه الجزيرة العربية بدءاً من دولة الإمارات العربية المتحدة، لا تزال العطور الشرقية التقليدية تشكل قلب الهوية العطرية للمنطقة، وهي مطلوبة بشدة ليس فقط من قبل السكان المحليين ولكن أيضاً من قبل المستهلكين الغربيين".
انطلاقًا من جذورها المتواضعة، التي بدأت بـ ٢٥ درهمًا إماراتيًا، وبفضل رؤية مؤسسها الراحل حاجي أجمل علي، نمت عطور أجمل لتصبح إمبراطورية إقليمية ورائدة عالمية. افتتحت الشركة أول متجر لها في دبي عام ١٩٧٦، وتواصل الابتكار متمسكةً بتراثها العريق.
يقول أجمل، حفيد المؤسس: "يكمُن مستقبل تجارة العطور بالتجزئة في التوازن. فبينما لن يُعوّض أي شيء الثراء الحسي الذي يُضفيه دخول متاجر العطور لدينا، فإن المستهلكين الذين يُفضّلون الراحة يُغيّرون طريقة الوصول إلى الفخامة".
"لقد أعادت الابتكارات الرقمية والتجارب الشخصية والتذوق الاستراتيجي تعريف كيفية استكشاف الناس للعطور وشرائها، مما مهد الطريق لسوق عطور عبر الإنترنت أكثر سهولة في الوصول إليها وأكثر تجربة."
وأشار أجمل إلى أن المستهلكين ما زالوا يفضلون الشراء من المتاجر للسلع مثل رقائق العود وزيت دهن العود، لكن يتم شراء العطور الرذاذية بشكل متزايد عبر الإنترنت، وخاصة للمشتريات المتكررة.
كما سلط مصممو العطور الآخرون الضوء على أن أحد التحديات الرئيسية التي تواجه صانعي العطور المحليين اليوم هو التميز في مشهد رقمي سريع الخطى مدفوع بالاتجاهات.
مع تزايد تركيز المستهلكين في دبي على الراحة واعتمادهم على التقنيات الرقمية، من الضروري جذب انتباههم بسرعة وفعالية. وهنا تكمن الفرصة أيضًا - فمن خلال تبني التجارة الإلكترونية ورواية القصص ووسائل التواصل الاجتماعي، يمكن للعلامات التجارية المحلية بناء علاقات مباشرة وحقيقية مع فئات محددة من الجمهور. ويعتمد النجاح الآن على المرونة والابتكار والتناغم التام مع التوجهات العالمية والتفضيلات الثقافية المحلية، مع الحفاظ على هوية علامتك التجارية، كما صرحت منيرة رحمن، الرئيسة التنفيذية للتسويق والمديرة وسفيرة العلامة التجارية في عطور الحرمين.
بينما لا تزال العلامات التجارية العالمية مؤثرة، تبتكر الشركات الإماراتية نكهات محلية مميزة. على سبيل المثال، تتجه علامة إنليفن للعطور المحلية إلى مزيج يجمع بين التقاليد والموضة. وصرح خندكر حاشي الزمان، المدير العام لشركة إنليفن للعطور: "بصفتنا علامة تجارية محلية للعطور في الإمارات، فقد درسنا احتياجات جيل الشباب وأذواقهم. ووجدنا أنهم يريدون شيئًا جديدًا بلمسة عربية محلية - مثل عطور العود - ولكن برائحة عصرية". وأضاف: "نحافظ على مستوى تركيز أعلى - أعلى بثلاث مرات على الأقل من متوسط العطور المتوفرة في السوق - بحيث تدوم رائحتها لمدة 18-24 ساعة على الأقل".
مع سعي الأجيال الجديدة ليس فقط وراء الروائح، بل أيضًا وراء القصص، أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي هي الوسيلة الجديدة لترويج العطور. وأضاف حاشي الزمان: "للعطور قصصها، وهذا أمرٌ يجب إيصاله للمستهلكين بوضوح... نحتاج إلى قصصٍ أكثر تشويقًا وراء مكونات العطور، وهذا سيساهم بشكل كبير في كسب ولاء العملاء". "تكتسب الاستدامة رواجًا متزايدًا في الأنشطة التجارية. من المهم مواكبة الموضة، وإذا استطعنا بناء الاستدامة، فستصبح القصة مثيرة للاهتمام لدى العملاء".
وفي الوقت نفسه، تعمل علامات تجارية مثل عطور أحمد المغربي على تقديم عروض فريدة ومحدودة الإصدار لتلبية احتياجات المتسوقين الشباب الباحثين عن تجارب فريدة.
وقال كفيل أحمد جوديكار، الرئيس التنفيذي ومؤسس العلامة التجارية: "تحتضن عطور أحمد المغربي هذا التحول من خلال إنشاء مجموعات حديثة ومتميزة تعكس اندماج التراث الإماراتي والذوق المعاصر".
نتعاون مع مؤثرين ومراجعين إقليميين لبناء الثقة والتواصل مع جمهورنا الرقمي. نقدم خيارات هدايا شخصية ومجموعات حصرية مصممة خصيصًا لتناسب احتياجاتك الثقافية.
مع استقبال دبي لأكثر من 17 مليون زائر عام 2023، أصبح التكامل بين السياحة وتجارة التجزئة الفاخرة وثقافة العطور أقوى من أي وقت مضى. وغالبًا ما يصبح الجاذبية الحسية للعطور الإماراتية تذكارًا ملموسًا للمسافرين الباحثين عن تجربة غامرة.
وفقًا لـ يورومونيتور، ازداد إقبال منطقة دول مجلس التعاون الخليجي على العطور الفاخرة والمتخصصة بشكل ملحوظ خلال السنوات الخمس الماضية، وتتصدر الإمارات العربية المتحدة هذا التوجه. ويشير انتشار بارات العطور التجريبية، واستوديوهات المزج المخصصة، واستشارات العطور المدعومة بالذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء الإمارات إلى مرحلة جديدة في تجارة العطور بالتجزئة، حيث يلتقي التراث بنمط الحياة.
أعلنت سوق دبي الحرة مؤخراً أن مبيعات النصف الأول من العام سجلت زيادة بنسبة 5.34% على أساس سنوي، مع وصول حجم المبيعات إلى 4.118 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025.
حافظت العطور والمشروبات والسجائر والتبغ والذهب والحلويات على مراكزها الخمس الأولى في فئات المبيعات. وبلغت مبيعات العطور 744.24 مليون درهم، مساهمةً بنسبة 18% من إجمالي الإيرادات، بزيادة قدرها 5% عن الفترة نفسها من العام الماضي.
قالت شارون بيتشام، نائب الرئيس الأول للمشتريات في سوق دبي الحرة: "تتمثل العوامل الرئيسية لنمو سوق العطور في العطور المتخصصة، والمنتجات الحصرية في سوق دبي الحرة أو تجزئة السفر، والإصدارات الجديدة القوية. سنواصل توسيع نطاق عروض العطور المتخصصة، التي تشهد بالفعل نموًا مضاعفًا. وبالتعاون مع أفضل العلامات التجارية للعطور، لدينا خطط للنصف الثاني من هذا العام ولعام 2026، لإطلاق منتجات حصرية جديدة وتفعيل عروض ترويجية فعّالة."