عطور الإمارات: صناعة تتجه بثبات نحو نادي المليارات

الإمارات العربية المتحدة، المعروفة منذ زمن طويل بكونها مركزًا لصناعة العطور في العالم العربي، على أهبة الاستعداد للارتقاء بإرثها العطري إلى آفاق جديدة. ووفقًا لتقرير حديث صادر عن شركة استشارات إدارية عالمية، من المتوقع أن يرتفع سوق العطور في الإمارات العربية المتحدة من 748.9 مليون دولار أمريكي (2.75 مليار درهم إماراتي) في عام 2024 إلى 1.72 مليار دولار أمريكي (6.3 مليار درهم إماراتي) بحلول عام 2033، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.22%.