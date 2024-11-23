عطلة للمدارس الخاصة في دبي بمناسبة عيد الاتحاد

وفي الوقت نفسه، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين في وقت سابق منح موظفي القطاعين العام والخاص إجازة مدفوعة الأجر يومي 2 و3 ديسمبر، الاثنين والثلاثاء، وعند الجمع بين عطلة نهاية الأسبوع يومي السبت والأحد، فإن هذا يعني عطلة لمدة أربعة أيام.