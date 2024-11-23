الإمارات
عطلة للمدارس الخاصة في دبي بمناسبة عيد الاتحاد
أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية أن الدراسة ستستأنف يوم الأربعاء 4 ديسمبر
سيتم إغلاق جميع المدارس الخاصة والحضانات والجامعات في دبي يومي 2 و3 ديسمبر بمناسبة عيد الاتحاد أو اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، السبت، أن الدراسة ستستأنف يوم الأربعاء الرابع من ديسمبر المقبل.
يصادف عيد الاتحاد ذكرى توحيد الإمارات السبع في الثاني من ديسمبر عام 1971. وتحتفل الدولة هذا العام بالذكرى الثالثة والخمسين لتأسيسها.
وفي الوقت نفسه، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين في وقت سابق منح موظفي القطاعين العام والخاص إجازة مدفوعة الأجر يومي 2 و3 ديسمبر، الاثنين والثلاثاء، وعند الجمع بين عطلة نهاية الأسبوع يومي السبت والأحد، فإن هذا يعني عطلة لمدة أربعة أيام.
وستقام احتفالات عيد الاتحاد الرسمية - التي يحضرها عادة حكام وقادة الدولة - وسط "المناظر الطبيعية الخلابة" في العين.