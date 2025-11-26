عطلة تسوق خماسية: تمديد تخفيضات دبي الكبرى بالتزامن مع عيد الاتحاد 54

بالتزامن مع عطلة "عيد الاتحاد الـ 54" الطويلة، سيقدم حدث البيع بالتجزئة على مستوى المدينة خصومات تصل إلى 90% عبر أكثر من 500 علامة تجارية و 2,000 متجر.

يأتي التمديد في وقت مثالي للمتسوقين، بالتزامن مع استعداد البلاد لعطلة وطنية طويلة. سيستمتع المقيمون في الإمارات بعطلة مدتها أربعة أيام للاحتفال بعيد الاتحاد. بالإضافة إلى عطلة نهاية الأسبوع العادية (السبت والأحد 29-30 نوفمبر)، سيحصلون على يومي الاثنين والثلاثاء (1 و 2 ديسمبر) عطلة أيضاً، مما يجعل العطلة الرسمية أربعة أيام.

يبدأ التخفيض قبل يوم واحد من عطلة نهاية الأسبوع الطويلة، مما يمهد الطريق لواحدة من أكثر فترات التسوق ازدحاماً في العام حيث يتجه المقيمون نحو العطلات مع خمسة أيام من الخصومات للاستفادة منها.

ينطلق الحدث الموسع، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة (DFRE)، بأول "تخفيضات لمدة 24 ساعة" في دبي على الإطلاق في 28 نوفمبر في دبي فستيفال سيتي مول. يبدأ الماراثون في الساعة 10 صباحاً مع انطلاقة في فيستيفال باي، تتضمن عروضاً حية، وفقرات ترفيهية متنقلة، وعروض ليزر، وعروض سريعة (Flash Deals).

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

سيحصل أول 500 متسوق على حقيبة هدايا خاصة من Kiehl's، بينما يمكن لأولئك الذين ينفقون 300 درهم الدخول في سحب للفوز بسيارة تويوتا أوربان كروزر (Toyota Urban Cruiser). كما سيحصل المشاركون الأوائل على حقيبة هدايا Kiehl's حصرية إضافية.

وعد المنظمون بخفض الأسعار عبر جميع الفئات الرئيسية - بما في ذلك الأزياء، والجمال، وأسلوب الحياة، والإلكترونيات، والأدوات المنزلية، والإكسسوارات. وقالت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة إن "العلامات التجارية المحلية والعالمية الرائدة التي تقدم خصومات خاصة ستشمل مايكل كورس، تيد بيكر، يو إس بولو أسوسييشن، إي سيتي، فيرجن ميجاستور، بوتري بارن، كيبلينج، ستيف مادن، الفطيم للساعات والمجوهرات، داماس، موجي، إكسبريشنز ستايل، سيفورا، واتسونز، أودورا، كارترز، وغيرها الكثير."

مع عطلة أطول ونافذة تخفيضات ممتدة، من المتوقع أن يجتذب عطلة اليوم الوطني في دبي حركة تسوق كبيرة حيث يستغل المقيمون والزوار واحدة من أكبر تخفيضات المدينة لهذا العام.

هل تود أن أصيغ لك عنواناً جذاباً ومختصراً للخبر؟