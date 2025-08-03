عطلة تحولت إلى فاجعة: وفاة جندي إماراتي سابق بحادث مروع في صلالة

في حادث مأساوي وقع يوم أمس السبت 2 أغسطس، فقدت عائلة إماراتية والدها في حادث سيارة مميت على طريق هيما في سلطنة عمان، حسبما أكد نجل الضحية لصحيفة خليج تايمز.
وكان محمد فرج، وهو جندي سابق في الإمارات ويبلغ من العمر سبعين عاماً، مسافراً مع زوجته وابنته إلى صلالة عندما اصطدمت سيارته بأخرى على الطريق السريع الذي يستخدمه عادة سكان الإمارات المتجهون إلى سلطنة عمان.
وكان الركاب الثلاثة متجهين إلى بلد مجاور في رحلة خلال عطلة نهاية الأسبوع ويخططون للعودة بحلول الأسبوع المقبل.
"تلقيتُ اتصالاً حوالي الساعة الرابعة عصرًا من الجهات المختصة يُبلغني بالحادثة. توفي والدي حوالي الساعة الثانية ظهرًا"، هذا ما قاله صبري التميمي، أحد أبناء الضحية الستة.
كما توفي مواطن عماني كان في السيارة الأخرى في الحادث، ونُقل جثمانه من مستشفى السلطان قابوس بصلالة إلى ولاية لوى بمحافظة شمال الباطنة بواسطة طيران الشرطة.
يُظهر مقطع فيديو مُتداول على الإنترنت سيارتين (بيضاء وسوداء) تصطدمان ببعضهما البعض، وهما تسيران بسرعات عالية. وأكد الابن أن والده كان يقود سيارة الدفع الرباعي السوداء.
وتوفي محمد فرج في المستشفى، بينما لا تزال والدة صبري، فاطمة الهاشمي، البالغة من العمر 69 عامًا، ترقد في المستشفى العماني، وحالتها حرجة، لكنها في طريقها إلى الشفاء، وفقًا لابنها. أما شقيقته، البالغة من العمر 42 عامًا، والتي كانت ترافق والديها في الرحلة، فلم تُصب بأذى.
وينتظر باقي أفراد الأسرة استلام جثمان والدهم مساء اليوم (الأحد 3 أغسطس/آب) أو غداً، وبعدها سيشرعون في إجراءات الدفن في دبي حيث تقيم الأسرة.
"نحن جميعًا في حالة صدمة حتى الآن. لا تزال عائلتنا تعاني من الخبر. كان والدي رجلاً عظيمًا"، قال الابن الحزين.
عُرف محمد فرج بشجاعته، إذ أمضى 27 عامًا من حياته في خدمة القوات المسلحة الإماراتية. ليس هذا فحسب، بل نجا من السرطان مرة واحدة في حياته بعد صراع طويل معه، منذ أن شُخِّصَت إصابته به عام 1989. لكن خلال السنوات الخمس الماضية، عاد السرطان إلى جسده. والدة التميمي، وهي أيضًا ناجية من السرطان، حاربت سرطان الثدي لمدة خمس سنوات.
عُرف الزوجان بفخرهما بوطنهما. في عام ٢٠١٢، صنعا علمًا بطول ٢٥ مترًا، حيث كانا يُصارعان السرطان آنذاك، بمناسبة اليوم الوطني الحادي والأربعين، والذي صادف أيضًا ذكرى زواجهما الحادية والأربعين. وقد زيّنت العائلة فيلتهم في مردف بالعلم، مُشيدةً بقادة الدولة، شاكرةً لهم على مساعدتهم في علاجهم وحصولهم على أفضل رعاية صحية في الإمارات وخارجها.