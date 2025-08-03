عطلة تحولت إلى فاجعة: وفاة جندي إماراتي سابق بحادث مروع في صلالة

في حادث مأساوي وقع يوم أمس السبت 2 أغسطس، فقدت عائلة إماراتية والدها في حادث سيارة مميت على طريق هيما في سلطنة عمان، حسبما أكد نجل الضحية لصحيفة خليج تايمز.

وكان محمد فرج، وهو جندي سابق في الإمارات ويبلغ من العمر سبعين عاماً، مسافراً مع زوجته وابنته إلى صلالة عندما اصطدمت سيارته بأخرى على الطريق السريع الذي يستخدمه عادة سكان الإمارات المتجهون إلى سلطنة عمان.

وكان الركاب الثلاثة متجهين إلى بلد مجاور في رحلة خلال عطلة نهاية الأسبوع ويخططون للعودة بحلول الأسبوع المقبل.

"تلقيتُ اتصالاً حوالي الساعة الرابعة عصرًا من الجهات المختصة يُبلغني بالحادثة. توفي والدي حوالي الساعة الثانية ظهرًا"، هذا ما قاله صبري التميمي، أحد أبناء الضحية الستة.

كما توفي مواطن عماني كان في السيارة الأخرى في الحادث، ونُقل جثمانه من مستشفى السلطان قابوس بصلالة إلى ولاية لوى بمحافظة شمال الباطنة بواسطة طيران الشرطة.

يُظهر مقطع فيديو مُتداول على الإنترنت سيارتين (بيضاء وسوداء) تصطدمان ببعضهما البعض، وهما تسيران بسرعات عالية. وأكد الابن أن والده كان يقود سيارة الدفع الرباعي السوداء.