عطلة العيد الوطني : طقس غائم جزئياً وفرص أمطار خفيفة

وبفضل الظروف الجوية الجيدة، يمكن للمقيمين أيضاً الاستفادة من الأسعار المخفضة للإقامة في المنتجعات والمنتجعات الشاطئية، حيث تبدأ الأسعار من 480 درهماً لليلة الواحدة على مواقع الحجز المختلفة. ويمكن للمقيمين والسياح على حد سواء الاستمتاع بالألعاب النارية التي تضيء السماء وسط درجات حرارة معتدلة ورياح منعشة. كما ستمتلئ المناطق الخارجية في الإمارات العربية المتحدة بالألوان الوطنية؛ حيث ستُرفع الأعلام في كل مكان، من مراكز التسوق وأماكن الترفيه إلى الشاطئ والصحراء.