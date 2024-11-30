عطلة العيد الوطني : طقس غائم جزئياً وفرص أمطار خفيفة
مع استعداد المقيمين لاستقبال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، كيف ستبدو سماؤنا؟ مع درجات الحرارة المعتدلة خلال النهار والطقس البارد ليلاً وفي الصباح الباكر، يمكن أن تكون الوجهات الخارجية خياراً شائعاً للاحتفال بعيد الاتحاد.
ومع ذلك، يتعين على المسافرين أن يضعوا في اعتبارهم احتمال هطول أمطار خفيفة من 30 نوفمبر حتى 3 ديسمبر، وأن يتوخوا الحذر المناسب إذا لزم الأمر. كما أصدرت السلطات الإماراتية مجموعة من الإرشادات الخاصة باليوم الوطني لضمان احتفالات آمنة وممتعة خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة الأخيرة من العام.
خلال هذه الفترة يكون الطقس غائما جزئيا وتزداد كميات السحب المنخفضة على بعض المناطق خاصة على المناطق الشمالية والشرقية والمناطق الساحلية والجزر وقد يصاحب ذلك سقوط أمطار خفيفة حسب توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية، وقد تنخفض درجات الحرارة إلى 9 درجات مئوية في المناطق الجبلية، وترتفع إلى 29 درجة مئوية في المناطق الداخلية.
وأعلنت السلطات الإماراتية عن عطلة يومي 2 و3 ديسمبر لموظفي الحكومة والقطاع الخاص، مما يجعلها عطلة نهاية أسبوع لمدة 4 أيام لمعظم السكان و5 أيام في الشارقة.
وبفضل الظروف الجوية الجيدة، يمكن للمقيمين أيضاً الاستفادة من الأسعار المخفضة للإقامة في المنتجعات والمنتجعات الشاطئية، حيث تبدأ الأسعار من 480 درهماً لليلة الواحدة على مواقع الحجز المختلفة. ويمكن للمقيمين والسياح على حد سواء الاستمتاع بالألعاب النارية التي تضيء السماء وسط درجات حرارة معتدلة ورياح منعشة. كما ستمتلئ المناطق الخارجية في الإمارات العربية المتحدة بالألوان الوطنية؛ حيث ستُرفع الأعلام في كل مكان، من مراكز التسوق وأماكن الترفيه إلى الشاطئ والصحراء.
وسيقام الحفل الرسمي، الذي سيجمع قيادة الدولة، في موقع "مذهل" بمدينة العين. ومع ذلك، يمكن للمقيمين في جميع أنحاء الدولة التجمع في مناطق احتفالية مختلفة مخصصة لمشاهدة البث المباشر للحفل.
خلال الليل والصباح الباكر من 30 نوفمبر إلى 3 ديسمبر، من المتوقع ارتفاع نسبة الرطوبة، وستهب رياح نشطة، تصبح قوية في بعض الأحيان، ومن 2 ديسمبر ستسود رياح معتدلة إلى نشطة.
البحر سيكون مضطرباً إلى مضطرب في البداية، لكنه سيتحول إلى مضطرب إلى متوسط الموج بحلول اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، ثم يتحول إلى معتدل إلى خفيف الموج بحلول 3 ديسمبر في الخليج العربي. وفي بحر عمان، سيكون مضطرباً إلى معتدل الموج، ثم يتحول إلى معتدل إلى خفيف الموج بحلول 2 ديسمبر.