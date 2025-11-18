عطلة الاتحاد: 5 دول بدون تأشيرة للمقيمين في ساعات

مع الإعلان عن عطلة نهاية أسبوع طويلة في الإمارات للاحتفال بعيد الاتحاد الرابع والخمسين، يفكر العديد من المقيمين في اغتنام الفرصة للسفر إلى الخارج لقضاء عطلة قصيرة.
تم الإعلان عن يومي الاثنين والثلاثاء، 1 و2 ديسمبر، كعطلات مدفوعة الأجر لكل من القطاعين العام والخاص، مما يعني أن الموظفين سيتمتعون بعطلة لمدة 4 أيام قبل استئناف العمل يوم الأربعاء، 3 ديسمبر.
إذا كنت تخطط لرحلة قصيرة، فإن اختيار وجهة بدون تأشيرة تبعد أقل من أربع ساعات بالطائرة يمكن أن يكون خيارًا ذكيًا ومريحًا—موفرًا للوقت والمال. بدلاً من التعامل مع الأوراق الطويلة أو انتظار الموافقات، يمكنك حزم حقيبتك، حمل جواز سفرك والتوجه مباشرة إلى المطار.
فيما يلي عدة وجهات ذات تصنيف عالٍ يمكنك استكشافها دون القلق بشأن متطلبات التأشيرة. هذه الأماكن لا تتيح فقط دخولًا سهلًا، بل تعد بتجارب غنية—سواء كنت ترغب في الاستمتاع بالطقس الشتوي البارد، اكتشاف الثقافة الإقليمية، أو تذوق المأكولات اللذيذة.
تستغرق الرحلة من الإمارات إلى العاصمة الجورجية تبليسي حوالي ثلاث ساعات ونصف. البلد الذي يقع عند تقاطع أوروبا وآسيا هو وجهة شهيرة للمسافرين من الإمارات، مع الجبال والبلدات التاريخية للاستكشاف.
لا يحتاج المقيمون في الإمارات إلى تأشيرة لدخول البلد، ويمكنهم البقاء لمدة 90 يومًا دون تصريح دخول.
تمنح الدولة الواقعة في آسيا الوسطى للمقيمين في الإمارات تأشيرة عند الوصول وتسمح بالإقامة لمدة تصل إلى 30 يومًا بدون تأشيرة. تتيح رحلة لمدة أربعة أيام إلى أوزبكستان للزوار فرصة استكشاف بعض الكنوز الثقافية والتاريخية الأكثر شهرة في البلاد.
من التجول في المدارس والساحات القديمة في سمرقند وبخارى إلى اكتشاف الأسواق النابضة بالحياة والمتاحف والهندسة المعمارية من الحقبة السوفيتية في طشقند، يمكن للمسافرين الاستمتاع بمزيج غني من التقاليد والحياة الحديثة. تستغرق الرحلة من الإمارات إلى العاصمة الأوزبكية طشقند حوالي ثلاث ساعات ونصف.
يمكن للمواطنين من أكثر من 50 دولة (بما في ذلك مصر، الهند، العراق، المغرب، الفلبين) الذين يحملون بطاقة هوية إماراتية صالحة الحصول على تأشيرة عند الوصول في أرمينيا. تتميز هذه الدولة الرائعة بالعديد من الجواهر الخفية وتفتخر بالملاذات الطبيعية الخلابة. توفر درجات الحرارة الباردة استراحة لطيفة للمقيمين في الإمارات من حرارة الصحراء.
كما تتمتع الأمة بتراث ثقافي غني مع الأديرة القديمة والمواقع التاريخية. تستغرق الرحلة إلى أرمينيا حوالي ثلاث ساعات و25 دقيقة فقط.
تحتاج الرحلة الجوية إلى نيبال إلى حوالي أربع ساعات لإكمالها، وتقدم الدولة الواقعة في جبال الهيمالايا تأشيرة عند الوصول للمقيمين في الإمارات. بالإضافة إلى كونها موطنًا لأعلى جبل في العالم، جبل إيفرست، تحتوي الدولة على العديد من المعابد البوذية والهندوسية الجميلة. كما تشتهر بالملاذات الهادئة والطعام الشهي في الشوارع والضيافة.
في أذربيجان، يمكنك الغوص في التراث الثقافي الغني والعجائب الطبيعية التي تميز هذه الدولة الرائعة. من التجول في المدينة القديمة المدرجة في قائمة اليونسكو في باكو إلى زيارة برج العذراء وقصر شيرفانشاه، يمكنك الاستمتاع بالحداثة الأنيقة لمركز حيدر علييف والطاقة في بوليفارد باكو على بحر قزوين.
تحتاج فقط إلى الطيران لمدة حوالي ثلاث ساعات للوصول إلى العاصمة، باكو.