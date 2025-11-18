عطلة الاتحاد: 5 دول بدون تأشيرة للمقيمين في ساعات

يمكن للمواطنين من أكثر من 50 دولة (بما في ذلك مصر، الهند، العراق، المغرب، الفلبين) الذين يحملون بطاقة هوية إماراتية صالحة الحصول على تأشيرة عند الوصول في أرمينيا. تتميز هذه الدولة الرائعة بالعديد من الجواهر الخفية وتفتخر بالملاذات الطبيعية الخلابة. توفر درجات الحرارة الباردة استراحة لطيفة للمقيمين في الإمارات من حرارة الصحراء.