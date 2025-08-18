عطلات صيفية فريدة: سكان الإمارات يكتشفون وجهات باردة لتجارب طبيعية لا تُنسى

مع وصول درجات الحرارة في الإمارات العربية المتحدة إلى ذروتها عند حوالي 50 درجة مئوية، يستبدل المقيمون حرارة الصيف ببرودة شلالات أيسلندا وبحيرات جبال الألب الكندية. ووفقًا لأحدث إحصاءات السفر من إكسبيديا، ارتفعت عمليات البحث عن أيسلندا بنسبة تزيد عن 160% على أساس سنوي، بينما شهدت ألبرتا، كندا، زيادة بنسبة 90%. ومن الوجهات الأخرى التي تكتسب زخمًا، اسكتلندا وسويسرا وجنوب تيرول في إيطاليا، وجميعها معروفة بمناخها المعتدل وتجاربها الطبيعية الغنية.