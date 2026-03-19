عطاء رمضاني بلمسة إنسانية.. "مالية عجمان" ترسم لوحة التكافل بـ 4400 وجبة

تتجاوز الأدوار الحكومية في إمارة عجمان حدود المهام الإدارية والمالية التقليدية، لتشكل ركيزة أساسية في نسيج العمل الإنساني والمجتمعي، حيث باتت الجهات الحكومية شريكاً ميدانياً فاعلاً في ترسيخ قيم التكافل والتراحم. ويأتي هذا الحراك المؤسسي تجسيداً لرؤية القيادة التي تضع سعادة الإنسان وتلاحم المجتمع في مقدمة أولوياتها، محولةً المؤسسات إلى منصات للعطاء المستدام الذي يلمس حياة الأفراد بشكل مباشر، خاصة في المناسبات التي تعزز الروابط الإنسانية مثل شهر رمضان المبارك.
وفي هذا السياق، قدمت دائرة المالية في عجمان نموذجاً عملياً لهذا الدور المجتمعي عبر مشاركتها الواسعة في سلسلة من المبادرات الخيرية التي نجحت من خلالها في توزيع أكثر من 4,400 وجبة إفطار. ولم يكن هذا الجهد مجرد رقم إحصائي، بل كان ثمرة تعاون وثيق وتكامل للأدوار بين مختلف القطاعات، حيث ساهم فريق الدائرة في مبادرة "لقمة خير" بالتعاون مع جمعية الإحسان الخيرية لتوزيع 1,100 وجبة، مؤكدين أن المسؤولية المجتمعية هي التزام أخلاقي يهدف إلى تخفيف الأعباء عن الفئات المستحقة وبث روح التضامن في أرجاء الإمارة.
وامتدت هذه الجهود لتشمل سلامة المجتمع في الطرقات، حيث انخرطت الدائرة في مبادرة "رمضان أمان 12" بالشراكة مع وزارة الداخلية والجهات الشرطية، وساهمت في توزيع 3,300 وجبة كسر صيام على السائقين عند التقاطعات المرورية، في خطوة تعكس حرص المؤسسات الحكومية على استدامة العمل التطوعي وتوسيع نطاق المستفيدين. كما تواصل هذا النهج التكاملي عبر المشاركة في مبادرة "أفطر 4" بالتعاون مع بنك أبوظبي الأول ومؤسسة زايد الخير، والتي ركزت على تعبئة وتوزيع الوجبات للأسر المتعففة، لترسم بذلك لوحة من التكاتف الذي يميز مجتمع الإمارات.
وقد أكد سعادة مروان أحمد آل علي، مدير عام دائرة المالية، أن هذه المبادرات تأتي ترجمةً لإيمان المؤسسات بضرورة إحداث أثر إيجابي مباشر، خاصة وأن عام 2026 يحمل شعار "عام الأسرة"، مما يمنح هذه المشاركات بُعداً أعمق في تعزيز الروابط الأسرية والمجتمعية. فمن خلال ترسيخ ثقافة التطوع، تسعى الجهات الحكومية في عجمان إلى بناء مجتمع متماسك يرتكز على قيم العطاء المستدام، لتظل الإمارة نموذجاً يحتذى به في جودة الحياة وترسيخ التلاحم الإنساني الذي يتجاوز العمل المؤسسي ليصبح ثقافة مجتمعية شاملة.