عضو بـ"الوطني"يدعو إلى توحيد دعم الإسكان لجميع المواطنين

وأوضح الوزير أن الزيادة إلى 1.2 مليون درهم تنطبق حصرياً على المساكن المصممة والمبنية والمكتملة قبل تعديلات 2021 على سياسات الدعم السكني، موضحاً أن الإعفاء يضمن العدالة بين المستفيدين داخل نفس المجمعات السكنية، وأضاف أن المجمعات السكنية المستقبلية سيتم تصميمها بما يتماشى مع سقف الدعم الحالي البالغ 800 ألف درهم لكل وحدة للحفاظ على الاستدامة المالية.