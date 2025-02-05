عضو "الوطني": ضرورة السماح للأمهات بالعمل عن بعد لأجل غير مسمى

قالت عضو المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسة البرلمان يوم الأربعاء إنه يجب السماح للأمهات اللاتي لديهن أطفال دون سن الدراسة أو من ذوي الاحتياجات الخاصة بالعمل عن بعد "طالما احتجن إلى ذلك" وليس فقط لبضعة أشهر.

وتمنح السياسات الحالية في القطاع العام الأمهات العاملات بعض المرونة في ظل ظروف معينة؛ ومع ذلك، أشارت عضو المجلس الوطني الاتحادي مريم بن ثاني إلى أن "العديد منهن ما زلن يواجهن تحديات عند السعي للحصول على مثل هذه المزايا".