عضلات أم أوهام: أطباء الإمارات يحذرون من "فخ" مخفوق البروتين

أصبحت مخفوقات البروتين مشهدًا مألوفًا في الصالات الرياضية والمكاتب وحتى حقائب الجامعات في جميع أنحاء الإمارات.

بعد أن كانت تستخدم بشكل أساسي من قبل الرياضيين ولاعبي كمال الأجسام، أصبحت الآن جزءًا من الروتين اليومي لجيل الألفية والجيل Z، وبشكل متزايد، للمراهقين.

ولكن مع تزايد عدد الشباب الذين يتناولون وجباتهم بهذه الطريقة، يحذر الأطباء من أن مخفوقات البروتين يجب ألا تحل محل الطعام الحقيقي.

قارنت أبحاث حديثة من مركز الغذاء والمزاج بجامعة ديكين بين برنامجين غذائيين منخفضين جدًا في الطاقة — أحدهما يعتمد على مخفوقات ومكملات غذائية والآخر يستخدم الأطعمة الكاملة.

بينما فقدت كلتا المجموعتين كميات مماثلة من الوزن، كان الاختلاف يكمن في ماذا فقدوا. حافظت مجموعة الأطعمة الكاملة على المزيد من العضلات الخالية من الدهون وفقدت المزيد من الدهون، بينما فقد متبعو الحميات القائمة على المخفوقات المزيد من العضلات إلى جانب الدهون. ويقول الخبراء إن الحفاظ على العضلات هو مفتاح الأيض والصحة على المدى الطويل.

ثقافة الصالات الرياضية ووسائل التواصل الاجتماعي تدفع هذا الاتجاه.

في عيادات الإمارات، يرى أخصائيو التغذية بالفعل تأثير هذا التحول.

قالت جاسيرا مانيبارامبيل، أخصائية التغذية السريرية في عيادة أستر، بر دبي: “في الممارسة السريرية اليومية، هناك ارتفاع ملحوظ في استخدام مكملات البروتين بين الشباب، مدفوعًا بشكل كبير بثقافة الصالات الرياضية ووسائل التواصل الاجتماعي. يعتقد الكثيرون أن تناول كميات أكبر من البروتين يؤدي تلقائيًا إلى نتائج لياقة بدنية أفضل.”

وأضافت أن أكثر ما يقلقها هو أن “المراهقين يتبنون هذه العادة أيضًا، غالبًا دون فهم ما إذا كانوا يحتاجون بالفعل إلى بروتين إضافي.” وفي الواقع، قالت: “معظم الأشخاص الذين يتناولون نظامًا غذائيًا متوازنًا بشكل معقول يلبيون بالفعل احتياجاتهم اليومية من البروتين من خلال الطعام وحده.”

وحذرت من أن تخطي الوجبات لصالح المخفوقات قد يأتي بثمن. “بالنسبة للمراهقين والشباب، قد يؤدي تخطي الوجبات بشكل متكرر لصالح المخفوقات إلى انخفاض الطاقة، وعدم الراحة الهضمية، ونقص المغذيات، وعادات الأكل السيئة بمرور الوقت.”

أداة مساعدة، وليست بديلاً للوجبة

يؤكد أخصائيو التغذية أن مخفوقات البروتين ليست ضارة بطبيعتها عند استخدامها بشكل صحيح.

“لمخفوقات البروتين مكانها عند استخدامها بحكمة،” قالت مانيبارامبيل. “يمكن أن تكون مفيدة بعد التمارين، وخلال أيام العمل الطويلة عندما تتأخر الوجبات، أو للأفراد الذين لديهم احتياجات أعلى من البروتين.”

لكنها حذرت من أن “يجب اعتبارها أداة دعم، وليست بديلاً للوجبات اليومية.”

كما أشارت إلى أنه في جميع مرافق الرعاية الصحية في الإمارات، يقوم العديد من رواد الصالات الرياضية بوصف المكملات الغذائية لأنفسهم.

“بعد التقييم المناسب، يتفاجأ الكثيرون عندما يعلمون أن وجباتهم العادية توفر بالفعل ما يكفي من البروتين.”

غير آمنة غذائياً للمراهقين

حذرت الدكتورة فيجي أنتوني، رئيسة قسم وأخصائية التغذية السريرية الرئيسية في مستشفى إن إم سي التخصصي، النهدة، دبي، من أن المخفوقات غالباً ما تفتقر إلى العناصر الغذائية الأساسية. وقالت: “غالباً ما تفتقر المخفوقات إلى مجموعة كاملة من العناصر الغذائية،” موضحة أنها بينما توفر البروتين، قد تكون قصيرة في الألياف والدهون الصحية والفيتامينات والمعادن والمغذيات النباتية الموجودة في الأطعمة الكاملة.

وأبرزت أن الأطفال الذين يتبعون أنظمة غذائية غربية يستهلكون بالفعل “2–3 أضعاف البروتين المطلوب حتى بدون مكملات”، وأن الإفراط في تناوله يمكن أن يجهد الكلى والكبد ويزيد من خطر الجفاف.

وقالت إن استبدال الوجبات بالمخفوقات، “خاصة بين المراهقين، ليس آمناً من الناحية الغذائية ويزيد من خطر نقص المغذيات على المدى الطويل.”

الدكتور خالد ممدوح الكبيسي، أخصائي الطب الباطني في مستشفى ميديور بدبي، كرر هذه المخاوف.

وقال: “لا يعتبر استبدال الوجبات بانتظام بمخفوقات البروتين صحياً، خاصة للمراهقين والشباب الذين يحتاجون إلى مجموعة واسعة من العناصر الغذائية للنمو والتطور.”

وأضاف أن الاعتماد طويل الأمد “قد يساهم في اختلالات غذائية ومشاكل هضمية إذا لم يتم مراقبته بشكل صحيح.”