عصر جديد من التملك الحر للمستثمرين العالميين في دبي
قرار دبي الأخير بإتا 457 قطعة أرض في مواقع رئيسية للتملك الحر من قبل المستثمرين العالميين يبين أن الشمولية وسهولة الوصول هي من أهم أولويات أجندة المدينة. هذه الخطوة - التي تغطي مناطق مثل شارع الشيخ زايد (128 قطعة أرض) والجداف (329 قطعة أرض) - هي خطوة مرحب بها ومن المؤكد أنها ستساهم في نمو القطاع. من خلال تقديم فرص جديدة، تؤسس الإمارة لدورها كمركز استثماري عالمي، حيث يمثل المشترون أكثر من 200 جنسية.
وتعكس التغييرات التي تم إدخالها حوكمة متقدمة. والآن بعد أن أصبح بإمكان الأشخاص من جميع الخلفيات المشاركة في السوق - حتى في هذه المواقع المركزية - تم تخفيض الحواجز، مما فتح الأبواب أمام أشكال أكثر تنوعاً من تدفقات رأس المال. وتتوافق هذه التدابير بسلاسة مع مبادرات مثل استراتيجية دبي العقارية 2033، التي تستهدف زيادة بنسبة 70 في المائة في أحجام المعاملات وتقييم السوق بقيمة تريليون درهم.
إن التأثيرات الاقتصادية كبيرة. حيث تحول الملكية الحرة المستثمرين إلى أصحاب مصلحة على المدى الطويل، مما يؤدي إلى مشاركة أكبر. وبعيداً عن القيمة المعاملاتية، فإن تأثيراتها المضاعفة واضحة في خلق فرص العمل، وتطوير البنية التحتية، وزيادة الطلب على الخدمات في قطاع التجزئة والضيافة - وكلها أمور بالغة الأهمية لتحقيق أهداف رؤية الإمارات العربية المتحدة 2031. والموقع الاستراتيجي لهذه الأراضي هو عامل آخر. يربط طريق الشيخ زايد بين الإمارات السبع ويمر عبر قلب المدينة، ويربط بين مناطق الأعمال الرئيسية ومراكز نمط الحياة. وفي الوقت نفسه، تنمو الجداف لتصبح منطقة ديناميكية توازن بين التقاليد الراسخة والحياة العصرية.
إن الرسوم المرتفعة لتحويل العقارات إلى ملكية حرة ــ 30% من قيمة التقييم ــ قد تردع في البداية بعض أصحاب العقارات. ومن المفهوم أن هذه التكلفة الأولية قد تبدو شاقة. ومع ذلك، تصبح الفوائد واضحة عندما تنظر إلى ما هو أبعد من النفقات الأولية. وتضمن الملكية الكاملة للمشترين الاستفادة من ارتفاع قيمة الأصول والحماية القانونية الأفضل. ومع استمرار دبي في جذب المزيد من الاهتمام والحفاظ على سياساتها الصديقة للمستثمرين، فمن المرجح أن يرى الكثيرون هذا التحويل كمغامرة تستحق العناء.
ويرجع هذا في الغالب إلى أن زيادة عدد سكان الإمارة تصاحبها زيادة في الحاجة إلى فرص الاستثمار في الإسكان والعقارات. وقد انعكس التركيز المتزايد للمدينة على هذا القطاع في الأسعار، التي ارتفعت بنسبة 19.46 في المائة على أساس سنوي اعتباراً من نوفمبر 2024. ويشكل توسيع مناطق التملك الحر خطوة حاسمة في تلبية هذا الطلب. ويتمثل أحد التدابير المهمة الأخرى في النظر في الاتجاهات العالمية في التنمية الحضارية. وفي الوقت الحالي، هناك تركيز متزايد على المبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة، مما يعني أنه يمكننا أن نتوقع أن تعطي المشاريع المستقبلية الأولوية للمساحات الخضراء وأنظمة كفاءة الطاقة. والمناطق المعينة حديثاً في وضع جيد لاحتضان هذه الحركة. وتعمل المشاريع المميزة مثل برج عزيزي، ثاني أطول برج في العالم والعقار الوحيد الذي كان مملوكاً بالكامل في الأصل على طريق الشيخ زايد، كمثال رئيسي على الإمكانات المتاحة. كما تلعب المبادرات الحكومية مثل الخطة الرئيسية الحضرية لدبي 2040 دوراً مهماً لأنها توجه الرؤية طويلة الأجل: النمو المستدام والمساحات الحضارية المتطورة.
وبشكل عام، تعمل هذه التحولات في السياسة على ترسيخ مكانة دبي في الساحة العقارية الدولية ودعم هدفها المتمثل في أن تصبح واحدة من أفضل ثلاث مدن للاستثمار والعيش والعمل فيها. ومن خلال ضمان وصول المستثمرين إلى بعض المواقع الأكثر مركزية، تثبت الإمارة التزامها بهذا الهدف، بدعم من السياسات التنظيمية الجديدة والمشاريع التي تستمر في تجاوز الحدود. وتستمر المدينة في جذب رأس المال الأجنبي بسبب مزيجها الفريد من الفخامة والابتكار والفرص التي لا نهاية لها.
(فرهاد عزيزي هو الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات عزيزي)