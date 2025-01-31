عصر جديد من التملك الحر للمستثمرين العالميين في دبي

ويرجع هذا في الغالب إلى أن زيادة عدد سكان الإمارة تصاحبها زيادة في الحاجة إلى فرص الاستثمار في الإسكان والعقارات. وقد انعكس التركيز المتزايد للمدينة على هذا القطاع في الأسعار، التي ارتفعت بنسبة 19.46 في المائة على أساس سنوي اعتباراً من نوفمبر 2024. ويشكل توسيع مناطق التملك الحر خطوة حاسمة في تلبية هذا الطلب. ويتمثل أحد التدابير المهمة الأخرى في النظر في الاتجاهات العالمية في التنمية الحضارية. وفي الوقت الحالي، هناك تركيز متزايد على المبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة، مما يعني أنه يمكننا أن نتوقع أن تعطي المشاريع المستقبلية الأولوية للمساحات الخضراء وأنظمة كفاءة الطاقة. والمناطق المعينة حديثاً في وضع جيد لاحتضان هذه الحركة. وتعمل المشاريع المميزة مثل برج عزيزي، ثاني أطول برج في العالم والعقار الوحيد الذي كان مملوكاً بالكامل في الأصل على طريق الشيخ زايد، كمثال رئيسي على الإمكانات المتاحة. كما تلعب المبادرات الحكومية مثل الخطة الرئيسية الحضرية لدبي 2040 دوراً مهماً لأنها توجه الرؤية طويلة الأجل: النمو المستدام والمساحات الحضارية المتطورة.