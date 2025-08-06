عصابة "خصومات وهمية" على المخالفات المرورية في قبضة شرطة دبي

ألقت شرطة دبي، ممثلة بمركز مكافحة الاحتيال في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، القبض على مجموعة من الأشخاص المتورطين في ترويج إعلانات احتيالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن خصومات تتراوح بين 30 و70% على المخالفات المرورية.

خدع المشتبه بهم الضحايا بادعاء قدرتهم على تخفيض غرامات المرور عبر قنوات غير رسمية. وتضمنت طريقتهم الإجرامية استخدام بيانات بطاقات مصرفية مسروقة لسداد غرامات الضحايا كاملةً، مقابل حصولهم على نصف قيمة الغرامات نقدًا من طالبي التخفيض.

كشفت التحقيقات أن المحتالين حصلوا على بيانات بطاقات ائتمان مسروقة إما عبر عمليات احتيال إلكتروني أو بشراء المعلومات من مصادر غير مشروعة. كانوا يغريون الأفراد بإعلانات مضللة، ثم يقابلونهم شخصيًا، ويطلبون منهم كامل مبلغ الغرامة. بمجرد الدفع باستخدام بطاقة مسروقة وظهور المبلغ في النظام، كانوا يحصلون على نصف المبلغ نقدًا كخصم مفترض لخدماتهم.

أكدت شرطة دبي أن هذه جريمة مزدوجة تجمع بين سرقة المعلومات المصرفية والاحتيال المالي. علاوة على ذلك، يُعدّ الأفراد الذين يتورطون عن علم في مثل هذه المخططات، بافتراض استفادتهم من خصومات غير قانونية، شركاء بموجب القانون.

حثّت الجمهور على عدم الانجرار وراء هذه العروض الاحتيالية، والاعتماد حصريًا على القنوات الرسمية المُخصصة من قِبل الجهات المختصة لتسوية مخالفات المرور. وتُعتبر أي عروض خارجية خارج هذه الأطر الرسمية غير قانونية ويُعاقب عليها القانون.

ودعت شرطة دبي أفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة مماثلة فوراً عبر خدمة "عين الشرطة" عبر تطبيق شرطة دبي أو الاتصال بمركز الاتصال 901.