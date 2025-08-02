عصابة "الكمامات والسكاكين": السجن 3 سنوات لـ12 أفريقياً سرقوا شركة بدبي

أصدرت محكمة جنايات دبي حكمًا بالسجن ثلاث سنوات على 12 أفريقيًا بتهمة اقتحام مقر شركة وتهديد الموظفين بالسكاكين وسرقة مبلغ كبير من المال. كما غرّمت المتهمين مجتمعين مليوني درهم، وسيتم إبعادهم بعد قضاء مدة سجنهم.
وفقًا لسجلات القضية، وقعت الحادثة في ديسمبر/كانون الأول عندما كان مالك شركة عربية في دبي في مكتبه مع ابنه وزميل آخر. فوجئ بمجموعة من الملثمين يدخلون المبنى، مسلحين بسكاكين وأسلحة بيضاء.
زُعم أن أحد المتسللين هدد بقتل ابن الرجل إن لم يُسلّمه جميع الأموال. تمكن الضحية من سحب ابنه والاختباء في حمام قريب، لكن المشتبه بهم كسروا الباب واعتدوا عليهما. ثم طلب المهاجمون مفتاح خزنة الشركة، التي كانت تحتوي على نقود ومقتنيات ثمينة أخرى.
امتثل الضحية تحت التهديد، وفرّ المشتبه بهم بالمال المسروق. وشهد ضابط شرطة أن فريقًا من إدارة التحقيقات الجنائية راجع تسجيلات كاميرات المراقبة من موقع الجريمة، وحدد هوية المشتبه بهم بسرعة، بالإضافة إلى السيارة المستخدمة في الجريمة.
وألقي القبض على أحد أفراد العصابة وبحوزته حقيبة تحتوي على سكاكين، و5 آلاف درهم نقداً، و1000 دولار أميركي، يعتقد أنها جزء من الأموال المسروقة.
اعترف بمشاركته في السرقة، وأرشد السلطات إلى بقية أفراد العصابة، الذين أُلقي القبض عليهم لاحقًا. اعترف جميع الرجال الاثنا عشر بدورهم في عملية السطو، رغم نفيهم نية قتل أي شخص.
ووجدت المحكمة الأدلة كافية لإدانتهم جميعاً بالسرقة المسلحة وأصدرت الحكم وفقاً لذلك.
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