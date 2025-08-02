عصابة "الكمامات والسكاكين": السجن 3 سنوات لـ12 أفريقياً سرقوا شركة بدبي

أصدرت محكمة جنايات دبي حكمًا بالسجن ثلاث سنوات على 12 أفريقيًا بتهمة اقتحام مقر شركة وتهديد الموظفين بالسكاكين وسرقة مبلغ كبير من المال. كما غرّمت المتهمين مجتمعين مليوني درهم، وسيتم إبعادهم بعد قضاء مدة سجنهم.

وفقًا لسجلات القضية، وقعت الحادثة في ديسمبر/كانون الأول عندما كان مالك شركة عربية في دبي في مكتبه مع ابنه وزميل آخر. فوجئ بمجموعة من الملثمين يدخلون المبنى، مسلحين بسكاكين وأسلحة بيضاء.

زُعم أن أحد المتسللين هدد بقتل ابن الرجل إن لم يُسلّمه جميع الأموال. تمكن الضحية من سحب ابنه والاختباء في حمام قريب، لكن المشتبه بهم كسروا الباب واعتدوا عليهما. ثم طلب المهاجمون مفتاح خزنة الشركة، التي كانت تحتوي على نقود ومقتنيات ثمينة أخرى.