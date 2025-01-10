عشاق "كولدبلاي" يتوافدون إلى الإمارات وينفقون آلاف الدراهم لحضور الحفل

قرر "أزهر الدين سيد"، من مدينة بوني الهندية، السفر إلى الإمارات بسبب حبه لفرقة كولدبلاي. وكان يأمل أن يتمكن من رؤيتهم في الهند، لكن التذاكر نفدت بسرعة. وقال سيد: "أنا من أشد المعجبين بالفرقة منذ ما يقرب من 10 سنوات وكنت متحمساً للغاية عندما تم الإعلان عن عروضهم في الهند. لكن لسوء الحظ، لم أتمكن من الحصول على التذاكر على الرغم من بذلي قصارى جهدي حيث نفدت كل التذاكر حرفياً في غضون دقائق".