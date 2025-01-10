عشاق "كولدبلاي" يتوافدون إلى الإمارات وينفقون آلاف الدراهم لحضور الحفل
بعد أن نفدت تذاكر حفل فرقة "كولدبلاي" خلال دقائق في بعض البلدان، اختار البعض السفر إلى الإمارات العربية المتحدة لمشاهدة فرقة الروك البريطانية وهي تقدم عرضاً مذهلاً في أبوظبي.
وكشف مسافرون من الخارج لصحيفة خليج تايمز عن مقدار ما أنفقوه على تذاكر الطيران والإقامة.
قرر "أزهر الدين سيد"، من مدينة بوني الهندية، السفر إلى الإمارات بسبب حبه لفرقة كولدبلاي. وكان يأمل أن يتمكن من رؤيتهم في الهند، لكن التذاكر نفدت بسرعة. وقال سيد: "أنا من أشد المعجبين بالفرقة منذ ما يقرب من 10 سنوات وكنت متحمساً للغاية عندما تم الإعلان عن عروضهم في الهند. لكن لسوء الحظ، لم أتمكن من الحصول على التذاكر على الرغم من بذلي قصارى جهدي حيث نفدت كل التذاكر حرفياً في غضون دقائق".
وستكون هذه هي زيارته الثانية للإمارات، حيث سيبقى سيد في الدولة لمدة خمسة أيام فقط. وسينفق أكثر من 3600 درهم إماراتي، بما في ذلك تذاكر الطيران والإقامة ومصروفات زيارة بعض المعالم السياحية أثناء وجوده في الدولة. وقال سيد إنه سيستخدم خدمة الحافلات المجانية التي تغادر من إكسبو سيتي دبي لأنه يقيم في المدينة ولن تتوفر مواقف السيارات في مكان المعرض.
وكما ذكرت صحيفة خليج تايمز في وقت سابق، ارتفعت أسعار الفنادق في أبوظبي بنسبة 30 في المائة هذا الأسبوع، تزامناً مع الحفل الموسيقي الذي يستمر أربع ليالٍ ويبدأ في 9 يناير. بالإضافة إلى ذلك، تتزايد أيضاً العقارات المؤجرة قصيرة الأجل في مناطق رئيسية محددة في دبي، حيث تتجاوز معدلات الإشغال 80 في المائة، وفقاَ لشركة العقارات ألسوب اند ألسوب.
حضر "أوتكارش رالي" إلى الإمارات هذا الأسبوع لحضور الحفل، لكنه لن يبقى هناك لفترة طويلة. سيحضر أول ليلة من الحفل في التاسع من يناير وسيعود إلى وطنه في اليوم التالي. قال: "لقد بذلت قصارى جهدي للحصول على تذكرة في الهند، لكن التذاكر بيعت بسرعة كبيرة لدرجة أنني كنت لأتأخر في قائمة الانتظار. قررت أخيراً السفر إلى أبوظبي وتحقيق أحد أحلامي من قائمة أمنياتي".
وقال رالي إنه ينفق ما يقرب من 850 درهماً إماراتياً على الإقامة في دبي، وحوالي 1500 درهم إماراتي على تذاكر الطيران ذهاباً وإياباً إلى الهند.
وقال "سيدهارث كاماث"، الذي سافر أيضاً من الهند لحضور حفل كولدبلاي، إنه اختار الحضور إلى الإمارات العربية المتحدة لمشاهدة الحفل لأن ذلك يعني أنه يمكنه مشاهدة الحفل أثناء قضاء إجازته في الإمارات العربية المتحدة.
وانطلق حفل الفرقة البريطانية في ليلتها الأولى في جولتها العالمية "موسيقى الكرات" في استاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي في 9 يناير، وستستمر هذا الأسبوع في أيام 11 و 12 و 14 يناير.