عشاق الكرة يترقبون محمد صلاح في"الشارقة للكتاب"

ينتظر عشاق كرة القدم في الإمارات العربية المتحدة حدثاً فريداً من نوعه، حيث يستعد النجم العالمي، محمد صلاح، لظهور خاص في معرض الشارقة الدولي للكتاب لهذا العام.
وسيُطلّ "مو صلاح" على جمهوره في الدورة الـ 43 من المعرض، يوم الأحد 17 نوفمبر، في تمام الساعة السابعة مساءً، بمركز إكسبو الشارقة.
سيناقش صلاح، خلال هذا اللقاء، أهمية الاهتمام بالصحة العقلية، إلى جانب الطموح الرياضي، وكيف كان للقراءة والتعلم دور هام في نجاحه.
ومن المتوقع أن يشارك النجم المصري، الذي وُلد ونشأ في مصر، قصته الملهمة التي أوصلته إلى قمة عالم كرة القدم.
في مفاجأة سارة لعشاقه، سيكشف محمد صلاح عن جانب خفي من شخصيته، هو شغفه الكبير بالكتب ودوره في صقل مسيرته، وكيف زوّدته القراءة بالقوة والتأمل والدافع للتغلب على ضغوط الرياضة، لتصبح مصدراً للتوازن يتجاوز حدود الملعب.
وسيتيح هذا الحدث للجماهير فرصة لسماع قصة صلاح، والتعرّف على كيف ساهم شغفه بالقراءة في تشكيل مسيرته الاحترافية خارج أرضية الملعب.
انطلقت مسيرة محمد صلاح الاحترافية من نادي المقاولون العرب، قبل أن يبدأ رحلة التألق في الملاعب الأوروبية، مروراً بأندية بازل، وتشيلسي، وفيورنتينا، وروما، ليُرسي أخيراً في نادي ليفربول عام 2017. وخلال مسيرته الحافلة، تُوّج صلاح بالعديد من الألقاب، منها الدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري أبطال أوروبا، كما حصد جوائز فردية مرموقة، مثل جائزة أفضل لاعب في إنجلترا، والحذاء الذهبي، وجائزة صانع الألعاب، وجائزة بوشكاش لأفضل هدف.