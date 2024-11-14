عشاق الكرة يترقبون محمد صلاح في"الشارقة للكتاب"

انطلقت مسيرة محمد صلاح الاحترافية من نادي المقاولون العرب، قبل أن يبدأ رحلة التألق في الملاعب الأوروبية، مروراً بأندية بازل، وتشيلسي، وفيورنتينا، وروما، ليُرسي أخيراً في نادي ليفربول عام 2017. وخلال مسيرته الحافلة، تُوّج صلاح بالعديد من الألقاب، منها الدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري أبطال أوروبا، كما حصد جوائز فردية مرموقة، مثل جائزة أفضل لاعب في إنجلترا، والحذاء الذهبي، وجائزة صانع الألعاب، وجائزة بوشكاش لأفضل هدف.