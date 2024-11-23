الإمارات
عروض وهمية تقدم بيانات مجانية بمناسبة عيد الاتحاد
حذرت شركة الاتصالات عملائها من البقاء في حالة تأهب وتجاهل الروابط المشبوهة والتحقق من العروض قبل النقر عليها
حذرت شركة الاتصالات الإماراتية e& عملاءها من العروض الوهمية المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
انتشرت رسالة عبر تطبيق واتساب تروج لحزمة بيانات مجانية بحجم 53 جيجابايت تزامناً مع اليوم الوطني الثالث والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة (الذي يسمى الآن عيد الاتحاد).
وتقول الرسالة المزيفة على تطبيق واتساب: "عرض خاص بمناسبة اليوم الوطني الـ53 لدولة الإمارات العربية المتحدة: 53 جيجابايت متاحة على جميع الشبكات* لقد حصلت على باقتي! وهي صالحة لمدة ثلاثة أشهر.*"
تضيف التدوينة رابطًا وتقول "انقر هنا".
قالت شركة الاتصالات الكبرى e& على إنستغرام: "ابق متيقظًا - تجاهل الروابط المشبوهة وتحقق من العروض قبل النقر عليها".
كما حذرت عملائها من خلال منشور على موقع X، قائلة: "احذروا العروض المزيفة. تحققوا دائمًا من الروابط قبل النقر عليها".