عروض وخصومات وألعاب نارية: دبي تستعد للاحتفال بالعيد الوطني الإماراتي
بينما تستعد الدولة للاحتفال بالذكرى الـ53 لاتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، تم الإعلان عن العطلات الرسمية لموظفي الحكومة والقطاع الخاص، بما في ذلك عطلة نهاية الأسبوع لمدة 4 أيام لمعظم المقيمين، وعطلة لمدة 5 أيام لأولئك المقيمين في الشارقة.
وتُعد عروض التسوق، والعروض البهلوانية، والعروض الموسيقية، والألعاب النارية، ومجموعة من تجارب الطهي بعضاً من الأحداث الخاصة التي يمكن لسكان دُبي أن يتطلّعوا إليها بينما تحتفل دُبي بعيد الاتحاد من 28 نوفمبر إلى 3 ديسمبر.
ستقدّم المطاعم والمقاهي في دبي لحظات تذوق حصرية، وعروضاً ترويجية محدودة الوقت، وفعاليات خاصة تمزج بين النكهات الإماراتية التقليدية والتأثيرات العالمية، تكريماً للتراث الغني للبلاد والتنوع المرن في فنون الطهي، كما سيقدم برنامج "إماراتي إيتس" مزيجاً من تجارب الطهي للمطاعم الرائدة في جميع أنحاء الإمارة.
وفي 28 نوفمبر المُقبل، تستضيف "جلسات مومنتس" حفلاً غنائياً لمجموعة من الفنانين العرب على خشبة مسرح كوكاكولا أرينا، بمشاركة الفنانين عايض يوسف، وعيضة المنهالي، ونبيل شعيل، وعبد العزيز الدويهي.
يمكن لمجتمع دبي مشاهدة عروض الألعاب النارية مجاناً في هذه الأماكن من 1 إلى 3 ديسمبر:
بلو ووترز وذا بيتش، جي بي آر: 1 ديسمبر، الساعة 8 مساءً.
برج حتا: 2 ديسمبر، الساعة 8 مساءً
دبي فستيفال سيتي مول: 2 ديسمبر، الساعة 9.10 مساءً.
السيف: 3 ديسمبر، الساعة 9 مساءً.
وتستمرّ العروض والخصومات على العطور والمجوهرات والأزياء والأحذية والأدوات المنزلية والملابس من مختلف العلامات التجارية من 29 نوفمبر إلى 3 ديسمبر، كما ينتظر المتسوّقين فرقٌ تراثية وأنشطةٌ عائلية في سيتي سنتر مردف وابن بطوطة مول، كما سيقام حفل موسيقي حي للفنانة أريام والفنان فيصل الجاسم في دبي فستيفال سيتي مول في 2 ديسمبر.
سيقدم راقصو القماش والبهلوانات وحاملو الأعلام والفرق التقليدية عروضاً في سيتي ووك، في الثاني من ديسمبر من الساعة 4 مساءً حتى 6 مساءً، وسيشارك في الاحتفالات أكثر من 200 فنان، والتي ستختتم بعرض خاص للمغني وكاتب الأغاني والمنتج الإماراتي محمد الشحي من الساعة 8 مساءً حتى 9 مساءً، بمرافقة فرقة موسيقية حيّة مكوّنة من 10 أعضاء.