عروض ليزر وألعاب نارية تضيء سماء رأس الخيمة ليلة رأس السنة

الدخول إلى مهرجان ليلة رأس السنة مجاني، مع تخصيص مناطق خاصة للعائلات والعزاب. ويقام المهرجان على الواجهة البحرية الممتدة من جزيرة مرجان إلى قرية الحمرا، ويشرف على عروض طائرات الدرون شركة "سكاي ماجيك" (SKYMAGIC)، بينما تنظم شركة "جروتشي" (Grucci) عرض الألعاب النارية. ويتضمن المهرجان أيضاً عروضاً موسيقية حية، وأنشطة للأطفال، وعربات طعام.