عروض ليزر وألعاب نارية تضيء سماء رأس الخيمة ليلة رأس السنة
في ليلة رأس السنة، ستحتفل رأس الخيمة بأطول عرض لها، حيث ستزين الألعاب النارية وطائرات الدرون بالليزر السماء. وتهدف الإمارة إلى تحطيم المزيد من الأرقام القياسية العالمية من خلال عرض مدته 15 دقيقة من ثلاثة أجزاء.
من خلال الجمع بين فن تشغيل طائرات الدرون مع تكنولوجيا الليزر الإبداعية، سيتضمن العرض تشكيل رموز شهيرة من التراث الطبيعي والثقافي لرأس الخيمة بواسطة طائرات الدرون في السماء.
الدخول إلى مهرجان ليلة رأس السنة مجاني، مع تخصيص مناطق خاصة للعائلات والعزاب. ويقام المهرجان على الواجهة البحرية الممتدة من جزيرة مرجان إلى قرية الحمرا، ويشرف على عروض طائرات الدرون شركة "سكاي ماجيك" (SKYMAGIC)، بينما تنظم شركة "جروتشي" (Grucci) عرض الألعاب النارية. ويتضمن المهرجان أيضاً عروضاً موسيقية حية، وأنشطة للأطفال، وعربات طعام.
تتوفر في الموقع ست مناطق مخصصة لركن السيارات مجاناً، وتتسع لأكثر من 20 ألف مركبة. يتعين على الزوار تسجيل سياراتهم مسبقاً عبر الإنترنت.
كما تتوفر مرافق شواء مجانية ومناطق مخصصة للتخييم في موقف سيارات رامس. كما يمكن أيضاً تجهيز القوافل والمركبات الترفيهية والخيام لقضاء الليل في منطقة موقف سيارات الضيعة.
بعنوان "قصتنا في السماء"، يُستوحي العرض من الجمال الطبيعي والتراث الثقافي لرأس الخيمة. وقد تمكن عرض رأس الخيمة لليلة رأس السنة في العام الماضي من تحطيم رقمين قياسيين في موسوعة غينيس: "أطول سلسلة من الألعاب النارية العائمة في الماء" و "أطول عرض لخط مستقيم من طائرات الدرون".