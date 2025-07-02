"عروض صيف الشارقة" تنطلق بجوائز 3 ملايين درهم

انطلقت، الثلاثاء، فعاليات عروض صيف الشارقة 2025، التي تتضمن سحوبات وجوائز تصل قيمتها إلى 3 ملايين درهم.

وتستمر الحملة حتى الأول من سبتمبر في جميع مدن ومناطق الإمارة، وتستمر لمدة 60 يوماً، وتتضمن مجموعة من أكثر من 75 فعالية وعروضاً ترويجية حصرية وخصومات تصل إلى 75% على مجموعة متنوعة من المنتجات من أفضل العلامات التجارية المحلية والعالمية.

تشمل عروض هذا العام مجموعة واسعة من الأنشطة الترفيهية والترويجية في أكثر من 19 وجهة صيفية. تقدم منافذ البيع بالتجزئة والأسواق المركزية عروضًا حصرية، مدعومة ببرنامج ترفيهي حافل وستة سحوبات رئيسية، ابتداءً من 10 يوليو وتستمر حتى 20 و31 يوليو و10 و21 أغسطس، وتختتم بالسحب النهائي في 1 سبتمبر. تشمل الجوائز سبائك ذهبية، وقسائم تسوق، وهدايا فاخرة، ومكافآت فورية من المراكز التجارية المشاركة.

يشمل البرنامج أيضًا عروضًا فندقية متنوعة، مع أكثر من 35 باقة فندقية مقدمة من 23 منشأة فندقية. تشمل هذه الباقات أسعارًا مخفضة على الإقامة والطعام والمشروبات. كما يمكن للضيوف الاستمتاع بتذاكر مجانية إلى وجهات سياحية شهيرة في الشارقة، بالإضافة إلى رصيد مجاني للاستخدام في مختلف مرافق الفندق.

تميمة جديدة

هذا العام، تقدم عروض صيف الشارقة شخصية "شمسة"، وهي شخصية تميمة تم إطلاقها حديثًا لتعزيز جاذبية الحملة للعائلات والأطفال.

وقال خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة إن الحدث من شأنه دعم قطاعي التجزئة والسياحة.

وأضاف: "نؤمن بأن هذه المبادرات ليست مجرد فعاليات موسمية، بل هي جزء من استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى ترسيخ مكانة الشارقة كوجهة رائدة للسياحة والتجارة، والارتقاء بجودة حياة السكان والزوار على حد سواء. ومن خلال التعاون الوثيق مع شركائنا من الجهات الحكومية والخاصة، نسعى جاهدين لجعل عروض صيف الشارقة منصة تجمع بين الابتكار والإبداع، وتساهم في تحقيق الرؤية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للإمارة".

أطلقت اللجنة المنظمة لـ"عروض صيف الشارقة" هذا العام تطبيقًا ذكيًا يتيح للمستخدمين المشاركة في السحوبات الإلكترونية. كما أطلقت منصة رقمية عبر الموقع الرسمي www.shjsummer.ae ، تتيح الوصول الفوري إلى أفضل العروض والفعاليات اليومية وحملات التخفيضات وباقات الفنادق، بالإضافة إلى روابط الحجز المباشر مع الشركاء المشاركين.

يتيح كل من التطبيق والموقع الإلكتروني الدخول تلقائيًا في سحوبات الجوائز الحصرية للمتسوقين ونزلاء الفندق عند كل عملية شراء مسجلة أو حجز يتم إجراؤه عبر قنوات الحملة الرسمية.

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