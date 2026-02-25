عروض رمضان: قد سيارتك الجديدة ووفر حتى 66 ألف درهم

أعلن موزعو السيارات في الإمارات عن خصومات هائلة خلال شهر رمضان، مقدمين دفعات أولى صفرية، وتأمينًا مجانيًا، ومزايا تصل إلى 66,000 درهم للمشترين.
بينما تقدم وكالات السيارات عروضًا على مدار العام، يبدو أن رمضان هو الوقت الذي تصل فيه أفضل الصفقات. غالبًا ما تتحول طبيعة العروض محدودة الوقت، بالإضافة إلى خيارات التمويل المجمعة، إلى حزم أكثر شمولاً للمشترين.
وفقًا لمحمد فاروق، مدير قنوات إدارة علاقات العملاء والرقمية في كلداري للسيارات، موزع مازدا، وجايكو، ولينك آند كو، وغيرها، يظل رمضان فترة ترويجية رئيسية.
“تُرى عروض قوية أخرى خلال العيد، واليوم الوطني لدولة الإمارات، وحملات التصفية في نهاية العام، والتي تركز على خصومات أعمق. لكن عروض رمضان تميل إلى التركيز أكثر على القيمة والقدرة على تحمل التكاليف،” قال.
تشمل المزايا النموذجية دفعة أولى صفرية وأقساط شهرية منخفضة، وتأمينًا وتسجيلاً مجانيين، وحزم ضمان وخدمة ممتدة.
من منظور التسعير، لا تخضع المركبات بالضرورة لتخفيضات أسعار أكبر خلال رمضان مقارنة بفترات الذروة الأخرى للمبيعات. بدلاً من ذلك، أوضح فاروق أن التركيز يتحول نحو تعزيز القدرة على تحمل التكاليف من خلال المزايا المجمعة وهياكل التمويل المرنة بدلاً من مجرد تخفيض الأسعار المعلنة.
أطلقت الغندي للسيارات، وكيل شيفروليه و جي إم سي في دبي والإمارات الشمالية وكاديلاك في الإمارات، عروض رمضان عبر محفظتها. تتوفر موديلات شيفروليه بتوفير يصل إلى 30,000 درهم، بالإضافة إلى قسائم هدايا بقيمة تصل إلى 10,000 درهم، حسب الطراز والفئة.
تُعرض سيارات جي إم سي بتوفير يصل إلى 26,000 درهم وقسائم هدايا تصل إلى 10,000 درهم على موديلات مختارة. تتضمن الحملة أيضًا خيارات كهربائية ضمن تشكيلة المجموعة’.
ضمن فئة السيارات الفاخرة، تقدم كاديلاك مزايا تصل قيمتها إلى 66,000 درهم على طرازات إسكاليد مختارة، والتي تشمل التأمين، وضمانًا لمدة خمس سنوات بمسافة غير محدودة، ومزايا ملكية إضافية مثل باقات الخدمة والمساعدة على الطريق.
يتم تقديم الطرازات الكهربائية للعلامة التجارية (OPTIQ و LYRIQ) مع سنة واحدة من الشحن والتأمين المجانيين، بالإضافة إلى توفير على طرازات مختارة، بينما تشمل حملة رمضان أيضًا طرازات أخرى من سيارات الدفع الرباعي والسيدان بخصومات متفاوتة.
تمدد ميتسوبيشي موتورز، التي توزعها شركة الحبتور للسيارات، عروضها الرمضانية لتشمل جميع فئات سياراتها. وتشمل هذه العروض خيارات تمويل مرنة، وضمانًا لمدة خمس سنوات بمسافة غير محدودة، وأسعار تأمين، وعقود خدمة مصممة لتلبية احتياجات الملكية.
قال نصيب نصار، مدير التسويق ومدير علاقات العملاء في الحبتور للسيارات، لصحيفة الخليج تايمز: “يتيح التسوق المبكر خلال شهر رمضان للمستهلكين الاستفادة من توفر أوسع للطرازات وخيارات أكبر.” وأضاف أنه بينما تقدم ميتسوبيشي عروضًا على مدار العام، فإن رمضان هو “وقت مميز بشكل خاص” للعملاء للاستفادة من الباقات المنسقة بعناية والمزايا ذات القيمة المضافة.
وأضاف نصار أن سيارات الدفع الرباعي والطرازات العائلية (التي تتسع لعدد أكبر من الأشخاص) تشهد عادة طلبًا قويًا في رمضان.
بالنسبة لخط سيارات الدفع الرباعي باجيرو، أطلقت الشركة عرضًا رمضانيًا خاصًا بدفعة شهرية قدرها 3,000 درهم، باستثناء ضريبة القيمة المضافة بنسبة خمسة بالمائة. ويأتي هذا بالتزامن مع خصم 45 بالمائة على قطع الغيار وخصم 15 بالمائة على أعمال الصيانة.
يقدم بعض موزعي السيارات أيضًا عروضًا ترويجية على سياراتهم المستعملة بالإضافة إلى الطرازات الجديدة.
تبيع المسعود للسيارات، موزع إنفينيتي في أبوظبي والعين والظفرة، طرازات QX80 و QX60 بخصومات تصل إلى 50,000 درهم وأقساط شهرية تبدأ من 2,570 درهم.
كما تتوفر طرازات QX55 و QX50 بخصومات تصل إلى 40,000 درهم، مع أقساط شهرية تبدأ من 1,870 درهم.
تقدم نيسان ورينو، اللتان توزعهما المسعود أيضًا في المناطق المذكورة أعلاه، خيارات تمويل مرنة وقيمة مضافة لخدمات ما بعد البيع. تمتد مدخرات رمضان عبر الطرازات الرئيسية في تشكيلة نيسان، مع توفير يصل إلى 14,500 درهم على ألتيما، و 8,500 درهم على كيكس، و 6,500 درهم على ماجنايت، و 20,000 درهم على باترول، و 16,000 درهم على إكس-تريل، و 14,000 درهم على إكس-تيرا، و 25,000 درهم على باثفايندر.
لتشكيلة نيسان، تبدأ أسعار التمويل من 1.99 بالمائة وخيار دفع مؤجل لمدة ستة أشهر، مما يعني أن العملاء يمكنهم بدء السداد بعد ستة أشهر من شراء السيارة.
لسيارات رينو، يمكن للعملاء الاستفادة من تمويل بنسبة صفر بالمائة لمدة تصل إلى خمس سنوات’، وضمان لمدة خمس سنوات’، وخمس سنوات’ مساعدة على الطريق.
علاوة على ذلك، سيقدم موزع السيارات للعملاء الذين يزورون مراكز الخدمة التابعة له قسائم بخصم 20 بالمائة على العمالة وخصم 40 بالمائة على قطع الغيار.