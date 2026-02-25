عروض رمضان: قد سيارتك الجديدة ووفر حتى 66 ألف درهم

تقدم نيسان ورينو، اللتان توزعهما المسعود أيضًا في المناطق المذكورة أعلاه، خيارات تمويل مرنة وقيمة مضافة لخدمات ما بعد البيع. تمتد مدخرات رمضان عبر الطرازات الرئيسية في تشكيلة نيسان، مع توفير يصل إلى 14,500 درهم على ألتيما، و 8,500 درهم على كيكس، و 6,500 درهم على ماجنايت، و 20,000 درهم على باترول، و 16,000 درهم على إكس-تريل، و 14,000 درهم على إكس-تيرا، و 25,000 درهم على باثفايندر.