عروض ترفيهية وثقافات 90 دولة تجتمع في القرية العالمية
تم فتح البوابات الثلاثة المؤدية إلى القرية العالمية في دبي لاستقبال الموسم التاسع والعشرين من هذه الوجهة الترفيهية التي تستمر حتى 11 مايو 2025، وتضم 30 جناحاً حيث تعرض أكثر من 90 ثقافة.
ترقبت الحشود الافتتاح حيث اصطفوا على الأبواب منذ الساعة الرابعة عصراً، وانطلقت الاحتفالات بعرض اليولة، الفن الشعبي الإماراتي، مصحوبة بأغنية تحتفي بروح القرية العالمية.
وبعد العرض، قام أحد المهرجين بتسلية الحضور، حيث تفاعل مع الأطفال ونشر البهجة عند البوابة الرئيسية، وبلغت الإثارة مستويات جديدة عندما غطت القصاصات الملونة المنطقة.
سارت في المنطقة فرقة موسيقية وقدمت عرضاً حياً، حاملة أعلام القرية العالمية بكل الألوان، وعزفت بالطبول وغنت ألحاناً أضافت المزيد من الروح الاحتفالية.
ومع غروب الشمس، انطلقت حشود من الزوار خلف الفرقة، إيذاناً بالافتتاح الرسمي للموسم الجديد.
شاهد فيديو الافتتاح هنا:
أصبحت جميع البوابات الثلاثة المؤدية إلى القرية العالمية في دبي مفتوحة الآن للموسم التاسع والعشرين، ويضم الموسم الحالي المستمر حتى 11 مايو 2025، 30 جناحاً يعرض أكثر من 90 ثقافة.
تتميز الوجهة التي تفتح خلال أشهر الشتاء بأكثر من 3500 محل للتسوق، و 250 خياراً لتناول الطعام، و 40 ألف عرض، و 200 لعبة ومعلم جذب لموسمها الحالي.
ستضيء الألعاب النارية سماء المنطقة كل يوم جمعة وسبت في الساعة 9 مساءً. سعر التذاكر أيام الأسبوع 25 درهماً وهي صالحة من الأحد إلى الخميس (باستثناء العطلات الرسمية). سعر تذاكر أي يوم 30 درهماً، ويوم الثلاثاء هو يوم العائلات والسيدات فقط.
ألقت صحيفة خليج تايمز نظرة على جميع الميزات الجديدة هذا الموسم:
يقدم هذا الموسم ثلاثة أجنحة جديدة ومثيرة: الأردن والعراق وجناح مشترك لسريلانكا وبنجلاديش. يقدم كل جناح تجربة ثقافية فريدة من نوعها، من الحرف التقليدية إلى المأكولات الأصيلة.
الجناح الأردني
ويعرب ريان يحيى، الذي يعمل في الجناح الأردني، عن سعادته قائلاً: "كأردني، أشعر وكأنني في وطني لتمثيل بلدي هنا". وقد عمل سابقاً في الجناح السوري، لكنه سعيد لوجوده الآن في الجناح الأردني.
يمكن للزوار الاستمتاع بقطع الخبز اللذيذة المغموسة في زيت الزيتون والزعتر مع الإضافة الجديدة.
يضم جناح سريلانكا وبنجلاديش الحرف اليدوية والكنوز المحلية الفريدة، ويوجد العديد من المتاجر التي لم تفتح بعد، مما يبشر بتجربة غنية في المستقبل.
عرض جديد ثلاثي الأبعاد
ومن أبرز مميزات هذا الموسم عرض ثلاثي الأبعاد مذهل داخل قبة الخروج عند بوابة العالم. ومن المقرر أن يأسر هذا المشهد أنظار الجمهور أثناء مغادرتهم، حيث يعرض صوراً ساحرة للأسماك والنجوم وهي ترقص عبر القبة. وتزداد المتعة للأجواء المفعمة بالحيوية بفضل المهرجين الذين يمتعون الضيوف، مما يجعل من هذا العرض وسيلة ممتعة لا تُنسى لاختتام زيارة القرية العالمية.
تنين جديد
تعرض بحيرة التنين المحبوبة الآن تنين جديد تماماً يبلغ حجمه ضعف حجم سابقه. ومن المقرر أن يخطف هذا المخلوق المهيب الأنظار، حيث يقدم عرضاً مثيراً لليزر والنار طوال اليوم. ومع الموسيقى الدرامية والألوان النابضة بالحياة، يمكن للحشد أن يتجمع لمشاهدة لهب التنين، مما يخلق تجربة مدهشة للعائلات.
مطعم بلازا
يقدم هذا الموسم مطعم بلازا الذي يتألف من 11 مطعماً مزدوج الطابق، مجموعة متنوعة من المأكولات. يقع المطعم بجوار منطقة الملاهي الترفيهية كرنفال، ويطل على المسرح المركزي حيث تُقام العروض الحية. بعد يوم من الاستكشاف، يمكن للزوار الاسترخاء والاستمتاع بالوجبات اللذيذة وسط أجواء كرنفال الملونة. التصميم الحديث والأجواء الحيوية يجعلانه المكان المثالي لتجربة طعام ممتعة.
تطوير الأسواق العائمة والقطارات
شهدت الأسواق العائمة وأسواق القطارات تحديثات مثيرة، مما يعزز تجربة التسوق بمظاهر جميلة وعروض جديدة. يمكن للضيوف استكشاف مجموعة متنوعة من النكهات من مختلف المطابخ، كل ذلك أثناء الاستمتاع بالمناظر الخلابة للتنين. تعمل إضافة أكشاك ذات طابقين على طول شارع فييستا على إثراء الأجواء، مما يجعلها وجهة لا بد من زيارتها لمحبي الطعام وعشاق الثقافة على حد سواء.
عرض حيل جديد
استعد لإثارة الأدرينالين مع العرض الجديد "العرض الشيق سايبر سيتي دينجر زون". يتميز هذا العرض السريع بحركات بهلوانية تتحدى الجاذبية يتم أداؤها على دراجات نارية وسيارات، ويتضمن مناورات مذهلة وحتى رجل يؤدي حركات بهلوانية جريئة ويقفز في حمام سباحة وهو مشتعل. يعد هذا العرض المثير مناسباً للأطفال والكبار على حد سواء وهو أحد أبرز أحداث تجربة القرية العالمية.