عروض ترفيهية وثقافات 90 دولة تجتمع في القرية العالمية

ومن أبرز مميزات هذا الموسم عرض ثلاثي الأبعاد مذهل داخل قبة الخروج عند بوابة العالم. ومن المقرر أن يأسر هذا المشهد أنظار الجمهور أثناء مغادرتهم، حيث يعرض صوراً ساحرة للأسماك والنجوم وهي ترقص عبر القبة. وتزداد المتعة للأجواء المفعمة بالحيوية بفضل المهرجين الذين يمتعون الضيوف، مما يجعل من هذا العرض وسيلة ممتعة لا تُنسى لاختتام زيارة القرية العالمية.