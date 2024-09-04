عروس إماراتية تفارق الحياة في حادث سير مروع

في حادثة مؤلمة، توفيت عروس تبلغ من العمر 24 عاماً، نتيجة حادث سير تسبب فيه سائق متهور، وقع قبل ثلاثة أسابيع على طريق الشارقة الإمارات، ما أدى إلى إصابة ريم بتلف شديد في المخ ودخولها في غيبوبة.

وتوفيت مهندسة الكهرباء الإماراتية متأثرة بجراحها، صباح يوم 31 أغسطس/آب.

وقال عم الراحلة ريم، الأستاذ الدكتور حميد الشامسي، لصحيفة خليج تايمز : "آمل أن يتم تداول هذه القضية، لأن ريم ليست الأولى ولا الأخيرة (ضحية القيادة المتهورة)".

وكانت ريم قد تزوجت قبل ثلاثة أسابيع فقط من وقوع الحادث. وأفراد أسرتها وأصدقاؤها لا يزالون يحتفلون بحياتها الجديدة عندما وقعت المأساة.

وأقيمت مراسم العزاء في نفس القاعة نفسها التي احتفلت فيها بزفافها بمنطقة فلج المعلا بأم القيوين، لتنهي بذلك مسيرة حزينة كانت من المفترض أن تكون بداية لرحلة سعيدة، ودفنت في مقبرة فلج المعلا.