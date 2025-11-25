"عرقوب": وجهة مغامرات جديدة لعشاق التخييم ورياضات الطرق الوعرة بأم القيوين

وجهة جديدة في أم القيوين تجمع بين المخيمين ومحبي المغامرات مع مناطق تخييم مخصصة، ومرافق متكاملة، وخدمات عامة وأنشطة ترفيهية، بالإضافة إلى مسارات آمنة ومخصصة لتجارب الطرق الوعرة.

تقدم عرقوب مجموعة من التجارب الترفيهية والرياضية، بما في ذلك مسارات مخصصة للمركبات والدراجات الهوائية، ومناطق للتخييم والرحلات الصحراوية، بالإضافة إلى مساحات للأنشطة الفنية والثقافية والعائلية. يمكن للزوار الاستمتاع بمغامرات آمنة ومجهزة بالكامل في بيئات طبيعية تعرض هدوء وجمال الإمارة.

تعد الوجهة مركزًا حيويًا لعشاق رياضات المحركات الشباب، مع مناطق متخصصة للفعاليات التنافسية وتحديات القيادة الآمنة. تهدف هذه المبادرات إلى تعزيز المشاركة المسؤولة وتعزيز المجتمع بين الشباب.

تشمل المرافق خدمات عامة شاملة، ومرافق تخييم، ومسارات آمنة، مما يضمن الراحة والسلامة لجميع الزوار.

عرقوب، الذي افتتح الآن للجمهور، يطرح تطويرًا مرحليًا لتوسيع الأنشطة وتحسين تجربة الزوار بشكل عام، وفقًا للمسؤولين. يتم تنفيذ عدة مراحل إضافية لترقية المرافق وتقديم عروض جديدة، مما يضمن استمرار المشروع في النمو بما يتماشى مع رؤية أم القيوين طويلة الأمد لتعزيز جاذبيتها كمركز سياحي مميز.

تم إطلاق المشروع بتوجيهات من الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين ورئيس المجلس التنفيذي. ويعد إضافة فريدة إلى مشهد السياحة في الإمارة، حيث يهدف إلى تعزيز الرؤية الإقليمية من خلال دمج المناظر الطبيعية مع تجربة رياضات المحركات والمغامرات الصحراوية.

مصمم لتعزيز السياحة

يتماشى المشروع مع استراتيجية الإمارة طويلة الأمد لتنويع السياحة، مستفيدًا من المزايا الجغرافية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والأصيل من خلال السياحة البيئية والثقافية.

يهدف المشروع إلى تعزيز السياحة والاقتصاد المحلي من خلال جذب زوار متنوعين، ودعم قطاعات الخدمات والشركات الصغيرة والمتوسطة، ورفع مكانة أم القيوين في سياحة الترفيه والرياضة.

يتم بناء جميع المرافق وفقًا لمعايير السلامة الصارمة، مع تنفيذ تدابير الاستدامة للحفاظ على الموارد وموازنة الترفيه مع حماية البيئة.

بفضل مزيجها من المغامرة والتراث والموقع الميسر، يتم وضع عرقوب كوجهة رئيسية لعشاق رياضة السيارات والأنشطة الخارجية.

بينما تركز الجهود الحالية على تلبية معايير رياضة السيارات والسياحة البيئية، من المتوقع أن تدعم الشراكات المستقبلية مع المنظمات الإقليمية والدولية رؤية القسم طويلة الأمد.