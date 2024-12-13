عرض مذهل في سماء دبي: طائرات بدون طيار ومظليون راقصون وألعاب نارية الليلة
سيضيء عرض فريد من نوعه يجمع بين الطائرات بدون طيار والألعاب النارية والراقصين سماء دبي في 13 ديسمبر. وقال المنظمون لصحيفة خليج تايمز إن طائرات بدون طيار (طائرات بدون طيار للألعاب النارية) ستقلع فوق بلوواترز وذا بيتش وجي بي آر، حيث يقفز المظليون من السماء للانضمام إلى المشهد المذهل.
وقالت كلثم الشامسي، المدير المساعد لتخطيط الفعاليات في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: "إضافة إلى احتفالات الذكرى الثلاثين لمهرجان دبي للتسوق، تدمج عروض الطائرات النارية المبهرة بين الألعاب النارية وتكنولوجيا الطائرات بدون طيار الحديثة في عرضين خاصين يومي 13 ديسمبر و11 يناير".
في 13 ديسمبر، ستنطلق حوالي 150 طائرة بدون طيار في الساعة 8 مساءً لعرض القفز المظلي ومرة أخرى في الساعة 10 مساءً.
وأوضح "ماركو نيديرماير"، الرئيس التنفيذي والمنتج لشركة AO Multimedia and Drones: "بالتعاون مع Skydive Dubai، قمنا بإنشاء عرضين استثنائيين. فبينما تضيء الطائرات بدون طيار السماء بالألعاب النارية، سيقفز المظليون من ارتفاع 10 آلاف قدم، ويحلقون فوق الطائرات بدون طيار وأمامها في عرض مبهج. وبتزويدهم بأضواء إضافية وألعاب نارية على بدلاتهم، سيؤدون "رقصة" مبهرة في الهواء. ويعتبر هؤلاء المظليون النخبة من بين الأكثر خبرة في العالم، حيث يتحكمون يدويًا في الألعاب النارية الخاصة بهم أثناء تنفيذ حركات بهلوانية مذهلة".
وتدير شركة AO Drones، التي تتخذ من دبي مقراً لها، أسطولاً من 6000 طائرة بدون طيار. وقد ابتكر نيدرماير، إلى جانب فريق من المصممين والمطورين والطيارين، عروضاً شهيرة مثل احتفالات رأس السنة الجديدة في برج خليفة ورحلة التنين الصيني حول برج العرب. وقال نيدرماير: "تم تصميم عرض الطائرات بدون طيار في مهرجان دبي للتسوق ... بواسطة AO تحت إشراف المدير الفني الألماني يان إيسينج، الذي يتخذ من دبي مقراً له أيضاً، و ... فريق متعدد الوسائط من المتخصصين في الرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد".
وأضاف أن الطائرات بدون طيار قادرة على أداء عروض طويلة حتى في ظل رياح تصل سرعتها إلى 8 أمتار في الثانية. وأضاف: "تعمل كل طائرة بدون طيار بأربعة محركات دقيقة متطورة ومجهزة ببرمجيات مبتكرة، مما يتيح تأثيرات ضوئية مذهلة ورسوم متحركة ثلاثية الأبعاد. ومن السمات الفريدة لهذه الطائرات قدرتها على حمل تأثيرات الألعاب النارية، وربطها في وقت واحد بأضواء LED ودمجها بالكامل في تصميم العرض. وهذه الدقة التكنولوجية تجعل العروض فريدة من نوعها حقًا".
وشرحت الشامسي موضوع العرض قائلة: "يأخذ العرض المشاهدين في رحلة عبر ثلاثة عقود من اللحظات التي لا تُنسى، والإنجازات البارزة، والتأثير التحويلي للمهرجان على المشهد الثقافي والترفيهي في دبي".
عروض الطائرات بدون طيار مرتين يوميا
في هذه الأثناء، ستستمر عروض الطائرات بدون طيار في مهرجان دبي للتسوق - والتي بدأت في 6 ديسمبر - حتى 12 يناير مرتين يوميًا في الساعة 8 مساءً و10 مساءً.
ويتميز العرض "بالتكنولوجيا المتطورة، والانغماس الحسي، ورواية القصص المبتكرة التي تعيد تعريف الترفيه الحي"، بحسب الشامسي.
"أكثر من 1000 طائرة بدون طيار متطورة، مزودة بأكثر من 4000 مروحة مجتمعة، يتم تصميمها والتحكم فيها بشكل معقد بواسطة برامج تكنولوجية متخصصة لتقديم سيمفونية بصرية سلسة في سماء دبي."