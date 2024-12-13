عرض مذهل في سماء دبي: طائرات بدون طيار ومظليون راقصون وألعاب نارية الليلة

وتدير شركة AO Drones، التي تتخذ من دبي مقراً لها، أسطولاً من 6000 طائرة بدون طيار. وقد ابتكر نيدرماير، إلى جانب فريق من المصممين والمطورين والطيارين، عروضاً شهيرة مثل احتفالات رأس السنة الجديدة في برج خليفة ورحلة التنين الصيني حول برج العرب. وقال نيدرماير: "تم تصميم عرض الطائرات بدون طيار في مهرجان دبي للتسوق ... بواسطة AO تحت إشراف المدير الفني الألماني يان إيسينج، الذي يتخذ من دبي مقراً له أيضاً، و ... فريق متعدد الوسائط من المتخصصين في الرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد".