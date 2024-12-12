عرض عيد الاتحاد: رحلة بصرية عبر التاريخ بتقنيات حديثة

وقال عيسى السبوسي، رئيس الاستراتيجية والإبداع في اللجنة المنظمة للدورة الثالثة والخمسين من مهرجان عيد الاتحاد، إن تنظيم حدث بهذا الحجم "يتطلب تخطيطاً دقيقاً، وخبرة واسعة، وفريقاً يتمتع بكفاءة عالية".

أقيم العرض في 2 ديسمبر في العين، على أكبر مسرح تم تشييده على الإطلاق للاحتفالات بالعيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة. وقال: "بدأت الاستعدادات للحدث في سبتمبر 2024، حيث قام الفريق بوضع خطة شاملة تغطي جميع التفاصيل التشغيلية، بما في ذلك تجربة الضيوف وتنسيق فريق العمل الميداني."