عرض عسكري مهيب لشرطة الشارقة بمناسبة العيد الوطني

وبدأت الفعاليات، التي أقيمت بالتعاون مع أكاديمية الشرطة بالشارقة، بعرض عسكري شارك فيه أفراد من القيادة العامة لشرطة الشارقة، والقيادة العامة للحرس الأميري، وطلبة أكاديمية الشرطة بالشارقة، وهيئة الدفاع المدني بالشارقة.