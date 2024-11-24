عرض عسكري مهيب لشرطة الشارقة بمناسبة العيد الوطني
حضر حشد كبير من السكان والمقيمين، المسيرة الاحتفالية التي نظمتها شرطة الشارقة، احتفالاً باليوم الوطني الثالث والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة أو عيد الاتحاد، على الساحل الشمالي لمدينة دبا الحصن.
وبدأت الفعاليات، التي أقيمت بالتعاون مع أكاديمية الشرطة بالشارقة، بعرض عسكري شارك فيه أفراد من القيادة العامة لشرطة الشارقة، والقيادة العامة للحرس الأميري، وطلبة أكاديمية الشرطة بالشارقة، وهيئة الدفاع المدني بالشارقة.
واستعرض العسكريون مهاراتهم في المسيرات والتمارين الميدانية وسط أجواء من الموسيقى العسكرية للأكاديمية.
وتبع ذلك عرض عسكري لمركبات ومعدات مختلفة تابعة لقوات الأمن في الإمارة، حيث تم تزويد المركبات المعروضة بأنظمة وتقنيات متطورة لمهام الشرطة والأمن والاستجابة السريعة وعمليات الإطفاء. شاهد الفيديو كاملاً هنا:
ووعدت الشارقة بتنظيم مجموعة مثيرة من الاحتفالات والترفيه للمقيمين والزوار احتفالاً باليوم الوطني للبلاد.
أعلنت لجنة احتفالات الشارقة بعيد الاتحاد مؤخراً أن فعاليات عيد الاتحاد ستقام خلال الفترة من 21 نوفمبر إلى 2 ديسمبر.
وعلى المستوى الوطني، ستستضيف مدينة العين احتفالات العيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة هذا العام، بحسب ما أعلنت اللجنة المنظمة للاحتفالات مؤخراً.
وقالت اللجنة إن الحفل الرسمي سيقام "وسط المناظر الطبيعية الخلابة التي تتميز بها مدينة العين، المدينة التي يعتز بها شعب الإمارات".
يمكن لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة متابعة احتفالات العيد الوطني 2024 مباشرة يوم 2 ديسمبر على القنوات التلفزيونية المحلية ودور السينما والأماكن العامة المختارة، وسيتم الإعلان عن أماكن المشاهدة في جميع أنحاء الإمارات قريبًا.