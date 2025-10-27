عرض طبيعي نادر: التلألؤ البيولوجي يضيء شواطئ دبي

تمكن سكان دبي هذا الأسبوع من رصد التجربة "السحرية" لظاهرة التلألؤ البيولوجي (Bioluminescence) على بعض شواطئ الإمارة. دفعت هذه الظاهرة محبي الطبيعة إلى التوافد على أجزاء مختلفة من الإمارة، على أمل إلقاء نظرة على هذه الظاهرة.

كان سجاد إم، المعروف على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي باسم "رجل الطقس في الإمارات" (UAE weatherman)، أول من نشر عن الظاهرة يوم الخميس من الأسبوع الماضي. وقال: "كنت أتحقق من الأمواج والتيارات في البحر، وفي هذا الأسبوع كانت الظروف هادئة ومثالية تماماً لحدوث التلألؤ البيولوجي.

أخبرت ابن عمي الذي يعيش في نخلة جميرا بالتحقق مما إذا كانت الظاهرة مرئية. وعندما رصدها، أبلغني".

شروط الظلام التام والهدوء

قام سجاد بعد ذلك بزيارة المنزل الذي يتيح الوصول إلى شاطئ خاص. وقال: "التجربة دائماً مميزة. إنها تقريباً هدف مدرج على قائمة أمنيات محبي الطبيعة نظراً لمدى جمال تجربة التلألؤ البيولوجي بأكملها. لذلك، بدأت في البحث عن أماكن أخرى يمكن لمتابعيّ الذهاب إليها".

على الرغم من أنها ليست ظاهرة نادرة حقاً، إلا أن التلألؤ البيولوجي ظاهرة فريدة جداً وتتطلب أن تكون العديد من الظروف والتوقيتات البيئية مثالية لتتمكن العين البشرية من رؤيتها. تنبعث هذه الوهج الأزرق من كائنات دقيقة تسمى العوالق (Planktons) كآلية دفاع أو لجذب الفريسة. وتحدث الظاهرة عندما يكون الماء دافئاً وهادئاً وفي ظلام دامس، وعادة ما تكون بعيدة عن أضواء المدينة.