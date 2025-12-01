عرض ضوئي مبهر يروي مسيرة الإمارات على برج خليفة

تألّق أطول مبنى في العالم اليوم بمناسبة عيد الاتحاد.
أقام برج خليفة عرضاً كاملاً اليوم. تمكن الزوار من مشاهدة تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة - على مدار 54 عاماً من عمر الأمة - معروضاً على شكل صور ومقاطع فيديو على البرج الأيقوني.
بدأت القصة الجميلة تحت الماء، مع أول صناعة في دبي - الغوص بحثاً عن اللؤلؤ. عُرضت على برج خليفة صور للشعاب المرجانية الخلابة واللآلئ اللامعة داخل المحار. ثم انتقل الفيديو إلى اليابسة، عارضاً الصحراء الشاسعة وأفراد القبائل وهم يركبون الجمال. وتبع المشهد صقراً إلى المستقبل، مروراً بالقلاع المهيبة المبنية على خلفية طبيعية من الجبال والوديان. ثم حلّق الطائر ماراً بالمباني، عارضاً بداية "الإمارات الحديثة". وفي النهاية حطّ على ذراع ممدودة بينما بدأت ألوان علم الإمارات تظهر، في إشارة إلى تشكيل الدولة الجديدة.
شاهد الفيديو هنا:
انتهى الفيديو بعلم الإمارات وهو يتلألأ بفخر على برج خليفة، رمزاً للوحدة والاعتزاز الوطني. يُحتفل بالعيد الـ 54 للاتحاد باحتفالات على مستوى الدولة، تتراوح بين عروض مجانية ومسيرات ومعارض وأنشطة والمزيد ليستمتع بها الناس من جميع الأعمار.
