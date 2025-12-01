عرض ضوئي مبهر يروي مسيرة الإمارات على برج خليفة

بدأت القصة الجميلة تحت الماء، مع أول صناعة في دبي - الغوص بحثاً عن اللؤلؤ. عُرضت على برج خليفة صور للشعاب المرجانية الخلابة واللآلئ اللامعة داخل المحار. ثم انتقل الفيديو إلى اليابسة، عارضاً الصحراء الشاسعة وأفراد القبائل وهم يركبون الجمال. وتبع المشهد صقراً إلى المستقبل، مروراً بالقلاع المهيبة المبنية على خلفية طبيعية من الجبال والوديان. ثم حلّق الطائر ماراً بالمباني، عارضاً بداية "الإمارات الحديثة". وفي النهاية حطّ على ذراع ممدودة بينما بدأت ألوان علم الإمارات تظهر، في إشارة إلى تشكيل الدولة الجديدة.