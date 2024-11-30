عرض احتيالي لشوكولاتة يكلف مقيمة بدبي 1836 درهماً

وتشمل الحالات السابقة "ساريكا ثاداني"، المقيمة في بر دبي، والتي خسرت 9872 درهمًا إماراتياً في أغسطس بعد محاولتها شراء بطاطس مقلية مخفضة الثمن مقابل 29 درهماً إماراتياً كهدية عيد ميلاد لوالدتها. وبالمثل، تم فرض رسوم بقيمة 14000 درهم إماراتي على "راؤول خيلاري"، المقيم في دبي، بدلاً من 14 درهماً إماراتيًا مقابل وجبة كومبو، بينما تم فرض فاتورة بقيمة 4848 درهماً إماراتيًا على ضحية أخرى بعد محاولتها طلب وجبات سريعة عبر الإنترنت.