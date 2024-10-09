عربي يفوز بجائزة المليون دولار بعد 15 عاماً من المشاركة

وحاز الرجل البالغ من العمر 67 عاماً على الجائزة المالية بتذكرة رقم 3893، والتي اشتراها عبر الإنترنت في 30 سبتمبر. ويقيم عربي في العين منذ أكثر من 35 عاماً. وحتى الآن، كان يشارك في عروض سوق دبي الحرة بانتظام لأكثر من 15 عاماً.