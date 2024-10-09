عربي يفوز بجائزة المليون دولار بعد 15 عاماً من المشاركة
تم الإعلان عن فوز السوري المقيم في العين "علي أكرم عربي" بجائزة المليون دولار اليوم، وذلك من خلال سحب المليونير الجديد من سوق دبي الحرة ضمن جوائز "مليونير الألفية" و "أروع المفاجآت".
وحاز الرجل البالغ من العمر 67 عاماً على الجائزة المالية بتذكرة رقم 3893، والتي اشتراها عبر الإنترنت في 30 سبتمبر. ويقيم عربي في العين منذ أكثر من 35 عاماً. وحتى الآن، كان يشارك في عروض سوق دبي الحرة بانتظام لأكثر من 15 عاماً.
وقال الأب لثلاثة أطفال والذي يعمل في شركة مقاولات خاصة في العين: "فزت أخيراً بعد سنوات طويلة، شكراً سوق دبي الحرة".
بعد سحب "مليونير الألفية"، تم إجراء سحب "أروع المفاجآت" على سيارتين فاخرتين ودراجات نارية.
"راجيف لاخوتيا"، وهو هندي مقيم في حيدر أباد بالهند ويبلغ من العمر 50 عاماً، فاز بسيارة مرسيدس بنز "AMG GT 43" (أوبسيديان بلاك ميتاليك) كجزء من سلسلة "أروع المفاجآت 1891" برقم التذكرة 0826 التي اشتراها في 26 سبتمبر في طريقه إلى حيدر أباد من دبي.
"لاخوتيا" هو أب لطفلين ومدير شركة تصنيع، وهو أحد المشاركين الدائمين في عروض سوق دبي الحرة، يقول: "شكراً جزيلاً لكم على هذه المفاجأة الرائعة. لا أصدق أن هذا حدث بالفعل".
وفاز "جوتيباسو مادهافان" - وهو هندي مقيم في الشارقة يبلغ من العمر 55 عاماً - بسيارة مرسيدس بنز "S500" (أوبسيديان بلاك ميتاليك) كجزء من سلسلة "أروع المفاجآت 1893" برقم التذكرة 1157 التي اشتراها عبر الإنترنت في 26 سبتمبر.
ويشارك "مادهافان" بانتظام في عروض سوق دبي الحرة منذ خمس سنوات، وهو أب لطفلين ويدير مطبعة خاصة به في الشارقة. وقال: "لا أصدق أنني فزت ولكنني سعيد بذلك، وآمل أن أفوز بالمليون دولار في المرة القادمة".
كما فاز شهاب الدين م - المواطن الهندي المقيم في دبي - بدراجة نارية من نوع "BMW R 1250 RS" (ثلاثي أسود)" برقم التذكرة 0352 في سلسلة "أروع المفاجآت 596" وكان قد اشتراها في 31 أغسطس في طريقه إلى كوزيكود من دبي.
لم يتم الوصول لشهاب الدين حتى الآن، ولكن لا شك أنه سيكون سعيداً بمعرفة خبر فوزه.
وفاز هندي آخر مقيم في الزرقاء بالأردن بدراجة نارية من نوع "BMW S 1000 RR" (لون أحمر معدني)" برقم التذكرة 0836 في "سلسلة أروع المفاجآت 598" والتي اشتراها عبر الإنترنت في 25 سبتمبر.
يشارك سعيد محمد، 55 عاماً، بانتظام في عروض سوق دبي الحرة على مدى الأشهر الستة الماضية. وهو أب لثلاثة أطفال ويعمل مديراً تجارياً لشركة تصنيع ملابس في الضليل. وقال: "شكراً جزيلاً سوق دبي الحرة. سأستمر في المشاركة في عروضكم الترويجية على أمل أن يحالفني الحظ مرتين".