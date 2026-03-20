عربيان يحاكمان في دبي بتهمة جوازات سفر بريطانية مزورة

يُحاكم رجلان عربيان أمام محكمة دبي الجنائية بعد محاولتهما المزعومة مغادرة الإمارات العربية المتحدة باستخدام جوازات سفر بريطانية مزورة في خطة انهارت قبل لحظات من موعد إقلاع رحلتهما.
وفقًا لسجلات النيابة العامة، كان المتهمان - اللذان وصفا بأنهما صديقان منذ فترة طويلة - يتشاركان حلم السفر إلى المملكة المتحدة بحثًا عن فرص أفضل. دخل الاثنان الإمارات العربية المتحدة بشكل قانوني عبر مطار دبي الدولي باستخدام جوازات سفرهما الأصلية، لكنهما قررا لاحقًا محاولة مغادرة البلاد باستخدام وثائق سفر مزورة.
كشفت التحقيقات أن المخطط بدأ في بلدهما الأم، حيث تم تعريف الرجلين على مشتبه به ثالث زعم أنه وعد بتزويدهما بجوازات سفر بريطانية مقابل 20 ألف دولار لكل منهما. نص الاتفاق على أن الدفع لن يتم إلا بعد تسليم جوازات السفر بنجاح.
قال المدعون إن المشتبه به طلب من الرجلين تقديم صور شخصية، مؤكدًا لهما أن جوازات السفر المزورة ستُسلم إليهما داخل منطقة العبور بمطار دبي الدولي.
وفقًا لملف القضية، التقى الرجلان لاحقًا بالمشتبه به الثالث في منطقة العبور بالمطار، حيث زعم أنه سلمهما جوازي سفر بريطانيين مزورين يحملان أختام خروج مزورة تهدف إلى إعطاء الانطباع بأن الوثائق قد اجتازت بالفعل إجراءات المغادرة.
اعتقادًا منهما أن الوثائق ستسمح لهما بالصعود إلى رحلتهما دون اكتشاف، توجه المتهمان إلى بوابة الصعود وقدموا جوازات السفر إلى ضابط أمن الطيران.
ومع ذلك، سرعان ما اكتشف ضابط الأمن مخالفات في جوازات السفر أثناء التفتيش. أكدت الفحوصات الإضافية أن وثائق السفر مزورة، مما دفع سلطات المطار إلى احتجاز المشتبه بهما على الفور.
تم القبض على الرجلين في المطار، بينما تم احتجاز المشتبه به الثالث أيضًا بتهمة تزويد جوازات السفر المزورة.
وجه المدعون للمتهمين تهمة التزوير واستخدام وثائق رسمية مزورة، وهي جرائم تحمل عقوبات خطيرة بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة.
تسلط القضية الضوء على كيف تحول ما بدأ كخطة مشتركة للهجرة إلى الخارج في النهاية إلى قضية جنائية انتهت قبل أن تغادر الطائرة المدرج.
تواصل محكمة دبي الجنائية النظر في القضية.