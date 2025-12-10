عداء يعبر الإمارات في 5.5 أيام لجمع التبرعات لتعليم الأطفال

“إنه دليل على أن أي شخص يمكنه إعادة كتابة حياته إذا بدأ ودفع. الأشخاص الذين انضموا إلي، حتى لبضعة كيلومترات، وفريقي الذي بقي معي عبر كل الحدود أصبحوا جزءًا من هذه القصة. حافظت على العقلية أن كل خطوة، وكل شك، وكل جدار واجهته كان لي لأتغلب عليه، ولم أتوقف عن الدفع للأمام حتى حققت ذلك”، أضاف أوزكا.