عداء يعبر الإمارات في 5.5 أيام لجمع التبرعات لتعليم الأطفال

رائد الأعمال والعداء لمسافات طويلة إيفرين أوزكا عبر الإمارات سيرًا على الأقدام في 5 أيام و11 ساعة و19 دقيقة فقط، محققًا رقمًا قياسيًا وطنيًا جديدًا. كما أكمل أحد أصعب تحديات التحمل في الخليج، محققًا أرقامًا قياسية في ثلاث دول خلال شهر واحد.
غطى الجري في الإمارات حوالي 630 كيلومترًا، وانتهى في يوم الاتحاد الإماراتي، وتجاوز وقته السابق لعبور الإمارات بـ 11 ساعة و39 دقيقة.
شكل عبور الإمارات المرحلة النهائية والأطول من تحدي استمر لمدة شهر وشمل أيضًا جولات قياسية عبر قطر والبحرين. في المجموع، تم إكمال ما يقرب من 900 كيلومتر عبر ثلاث دول، مع جمع التبرعات لدبي العطاء لدعم تعليم الأطفال حول العالم.
أكمل أوزكا حوالي 192 كم عبر قطر في 26 ساعة و30 دقيقة، تلاها حوالي 68.5 كم في البحرين في 11 ساعة و26 دقيقة.
بينما شكلت كل مرحلة تحديات جسدية وذهنية، كانت مرحلة الإمارات الأكثر تطلبًا، حيث تطلبت أيامًا متعددة من الجري المستمر مع راحة محدودة. اختبرت ساعات طويلة من العزلة، والتعب المتراكم، والظروف المتغيرة التحمل طوال الطريق.
إكمال الجري في الإمارات في يوم الاتحاد أضاف أهمية خاصة. بعد أن عاش في البلاد لعدة سنوات، وصف العداء الكيلومترات الأخيرة بأنها لحظة من الإنجاز الشخصي والاحتفال الوطني.
خلال الجهد الذي استمر لمدة شهر، تلقى أوزكا الدعم من عدائين زملاء في جميع أنحاء المنطقة. في قطر، انضم مدرب بيها، رياضي بوما، إلى أجزاء من الطريق، بينما في البحرين، ركض أعضاء من محاربي البحرين بجانبه. في الإمارات، انضم إليه رياضيون من مجتمع LFG، بما في ذلك ياسمين الحمولي، أحمد سام، ونورة خلف في مقاطع رئيسية. أكمل أوزكا التحدي مرتديًا أحذية جري مقدمة من PUMA.
تعكس الرحلة أيضًا تحولًا شخصيًا دراماتيكيًا. كان الرياضي في السابق يعاني من زيادة الوزن ويجد صعوبة في الجري حتى كيلومتر واحد، لكنه أعاد تشكيل حياته من خلال سنوات من الانضباط والتدريب، متقدماً من أهداف قصيرة المدى إلى تحديات التحمل الفائق عبر الحدود.
قال أوزكا: “بالنسبة لي، لم يكن الأمر يتعلق فقط بالجري عبر البلدان أو تحطيم الأرقام القياسية”.
“كان الأمر يتعلق بإثبات من أصبحت. قبل بضع سنوات، لم أكن أستطيع الجري كيلومترًا واحدًا. إنهاء ما يقرب من 900 كيلومتر في شهر واحد عبر ثلاث دول، والقيام بذلك من أجل قضية مثل دبي العطاء، يعني أكثر من مجرد رقم قياسي.”
“إنه دليل على أن أي شخص يمكنه إعادة كتابة حياته إذا بدأ ودفع. الأشخاص الذين انضموا إلي، حتى لبضعة كيلومترات، وفريقي الذي بقي معي عبر كل الحدود أصبحوا جزءًا من هذه القصة. حافظت على العقلية أن كل خطوة، وكل شك، وكل جدار واجهته كان لي لأتغلب عليه، ولم أتوقف عن الدفع للأمام حتى حققت ذلك”، أضاف أوزكا.