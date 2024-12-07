عدّاء بلا دخل يحطم الرقم القياسي في الإمارات هدية لزوجته

وقد سلم العداء، الذي فقد وظيفته كمدرب لياقة بدنية بدوام كامل في عام 2020 ويعاني من عدم وجود دخل منذ ذلك الحين، هديته لها قبل أيام قليلة من خلال الركض عبر الإمارات السبع في 5 أيام و15 ساعة و53 دقيقة. وكان الرقم القياسي قد سجله في الأصل في عام 2021 مقيم آخر في دبي، "شون بورجيس"، الذي أنهى السباق في 6 أيام و21 ساعة و48 دقيقة. وقد حطمه في وقت سابق من هذا العام في مارس إيفرين أوزكا، الذي حقق هذا الإنجاز في 5 أيام و22 ساعة و53 دقيقة.