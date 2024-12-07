عدّاء بلا دخل يحطم الرقم القياسي في الإمارات هدية لزوجته
لم يتمكن "نيجيش كوتور باديكال" من شراء باقة زهور لعيد ميلاد زوجته هذا العام. وبدلاً من ذلك، قرر المقيم في دبي في شهر فبراير/شباط محاولة تحطيم الرقم القياسي العالمي في موسوعة غينيس لأسرع عبور لدولة الإمارات العربية المتحدة سيرًا على الأقدام، كهدية لزوجته.
وقد سلم العداء، الذي فقد وظيفته كمدرب لياقة بدنية بدوام كامل في عام 2020 ويعاني من عدم وجود دخل منذ ذلك الحين، هديته لها قبل أيام قليلة من خلال الركض عبر الإمارات السبع في 5 أيام و15 ساعة و53 دقيقة. وكان الرقم القياسي قد سجله في الأصل في عام 2021 مقيم آخر في دبي، "شون بورجيس"، الذي أنهى السباق في 6 أيام و21 ساعة و48 دقيقة. وقد حطمه في وقت سابق من هذا العام في مارس إيفرين أوزكا، الذي حقق هذا الإنجاز في 5 أيام و22 ساعة و53 دقيقة.
وقال باديكال لصحيفة خليج تايمز إنه بينما ينتظر التأكيد الرسمي لسجله، فإنه يعتبر هذا الإنجاز بالفعل علامة فارقة مشتركة مع زوجته.
"منذ أن فقدت وظيفتي، تأثرت صحتي العقلية بشدة، وأصبح خوض هذا التحدي بمثابة شريان حياتي هذا العام. تحملت زوجتي العبء المالي لعائلتنا ووالدينا من راتبها كمحترفة مصرفية لسنوات. حتى أنني شعرت بالحزن لعدم قدرتي على شراء زهرة لها"، هكذا قال الرياضي المولود في ولاية كيرالا.
وقال إنه لم يكن على علم بمحاولة آخرين تحطيم الرقم القياسي، وأضاف: "لكن عندما حدث ذلك، جعلني أكثر تصميماً على إكمال السباق في أقصر وقت ممكن والشعور بالإنجاز".
المحاولة الاولى
بدأ الرياضي البالغ من العمر 38 عامًا ممارسة هذه الرياضة العام الماضي من خلال الانضمام إلى نوادي الجري المجانية في المدينة.
حاول أول مرة تحطيم الرقم القياسي في فبراير/شباط، دون أي تدريب أو معرفة حول التغذية واللوجستيات المرتبطة بمثل هذا الجري المتعدد الأيام.
"توجهت أنا وزوجتي سمرين بسيارتنا إلى معبر البطحاء الحدودي في أبو ظبي ومعنا زوجين من الأحذية البالية وموقد محمول لصنع المعكرونة سريعة التحضير وبعض الماء."
"لقد استخففنا بالتحدي وسرعان ما نفد الطعام منا. وفي مرحلة ما، تقطعت بنا السبل في منطقة مهجورة لا توجد بها محطة وقود ولا يوجد أحد على مرمى البصر على بعد أميال"، كما يتذكر.
ورغم كل العقبات، واصل الجري لمدة 4.5 يوم، وقطع مسافة 450 كيلومتراً، بينما كانت زوجته تقود السيارة بجانبه. ووصلا أخيراً إلى حديقة شاطئ الممزر، حيث لم يعد جسده قادراً على تحمل الجهد.
وقال: "لقد تورمت قدماي وفقدت الكثير من وزني بسبب نقص التغذية السليمة. وكانت "سامرين" تعاني من وضع أصعب. فقد كانت تمتنع عن تناول الطعام في بعض الأيام، وكانت سيارتنا تتعطل بشكل متكرر. واضطرت إلى طلب المساعدة من سائقي الشاحنات لتشغيلها".
وعبرت زوجته سامرين شيخ عن مدى خيبة أملهم في إنهاء السباق، مما جعلهم يعدون بالعودة بشكل أفضل وبدعم أقوى لجعله ناجحًا.
وقالت "كنا نبكي في السيارة، كنا نشعر بخيبة أمل بعض الشيء، لكن هذا أكد لنا مدى رغبتنا الشديدة في القيام بهذا".
جعل ذلك يحدث
في نوفمبر/تشرين الثاني، قرر باديكال خوض التحدي، وشرح كيف وجد كل فرصة للتدريب، فكان يقوم بجولات قصيرة يومياً وجولات طويلة مع مجموعته في عطلات نهاية الأسبوع. ولتزويده بالطاقة، تخلى عن نظامه الغذائي النباتي واتبع نظاماً غذائياً غنياً بالبروتين، مع إضافة اللحوم والكربوهيدرات إلى وجباته.
وأضاف: "لقد تحديت نفسي أيضًا بسباقات تذكارية، وركضت في مناسبات وطنية إماراتية ، وسباق آخر بمناسبة يوم الاستقلال الهندي".
وفي الوقت نفسه، عملت شيخ على تأمين الدعم من خلال التواصل مع الشركات للحصول على الرعاية. وقالت: "كان مجتمع الجري كريماً بشكل لا يصدق. ومن خلال علاقاتهم، حصل نيجيش على رعاة لساعة، وشوارد كهربائية، ومعدات الجري والأحذية للتحدي".
وقد ساعده زملاؤه من المتسابقين في رسم المسار الأمثل، بدءًا من حدود البطحاء، مروراً بالإمارات السبع، ليختتم في دبا.
إكمال التحدي
انطلق باديكال وشيخ بمفردهما في 23 نوفمبر/تشرين الثاني، وهذه المرة في سيارة مستأجرة مجهزة بمزيد من الإمدادات، بما في ذلك الموز وسندويشات زبدة الفول السوداني، ومرتبة، ومبرد للثلج والماء، وحوض قدم لنقع قدميه أثناء فترات الراحة وتقليل خطر الإصابة.
ووصف باديكال الأيام القليلة الأولى بأنها كانت بمثابة رحلة عاطفية مليئة بالمغامرات، خاصة بالنسبة لزوجته، التي تمكنت من إدارة كل شيء بمفردها.
"أنشأت مجموعتي للجري على المضمار مجموعة على تطبيق واتساب لتتبع تقدمي، لكن الأيام الثلاثة الأولى كانت الأصعب"، كما قال.
"كانت هناك مناطق لم نتمكن فيها من رؤية أي شيء، حتى محطة بنزين. كان لديّ بعض الموز لأتناوله، لكن سامرين لم تستطع تناوله بسبب حساسيتها. كان سائقو الشاحنات الطيبون على طول الطرق السريعة يتقاسمون الطعام معها بسخاء."
وبعد توقف دام دقيقتين فقط بعد كل 10 كيلومترات، تمكن باديكال من قطع مسافة 130 كيلومترًا في اليوم الأول و120 كيلومترًا في اليوم الثاني. واعترفت شيخ بأن قلقها تصاعد في اليوم الثالث عندما بدأ باديكال يشعر بألم في قدميه وجسده بالكامل.
"كان نائمًا واضطررت إلى صب الماء المثلج عليه لإبقائه مستيقظًا. كانت قدماه متورمتين، لذا بدأ في الركض حافي القدمين. وعندما توقف، بدأ يرتجف، لذا قمت بتغطيته بسرعة بالبطانية والمناشف. لم أكن مستعدة لهذا، وقد أخافني كثيرًا"، قالت.
وأضافت "لقد تمكن من إكمال مسافة 100 كيلومتر في ذلك اليوم، وكنت أتمنى بشدة حدوث معجزة في تلك اللحظة".
الدفعة النهائية
وعندما شارك الشيخ معاناتهم في الدردشة الجماعية، بدأ المتسابقون بسرعة في التنسيق لدعم باديكال خلال ما تبقى من التحدي.
"لقد انضم إلينا أصدقاء من جميع مجموعات الجري الخاصة به في نقاط مختلفة، وجلبوا لنا الثلج والطعام والإمدادات اللازمة لمواصلة مشواره. لقد كان من دواعي سروري أن أرى بعض الأصدقاء يتركون اجتماعات العمل أو الالتزامات العائلية فقط لمساعدة نيجيش على النجاح"، كما يتذكر شيخ.
ويرى باديكال أن مجتمع الجري ساعده في تجاوز هذه الأوقات الصعبة. ويقول: "لقد كان من الرائع أن أقرأ رسائلهم وأن أشاهدهم يركضون بجانبي خلال تلك الأوقات العصيبة. وفي تلك اللحظات المؤلمة، لم أفكر إلا في أمي وزوجتي، وأن أفعل ذلك من أجلهما. كان هذا الفكر وحده هو الذي ساعدني على المضي قدمًا".
والآن، بينما يعمل هو وزوجته على الانتهاء من البيانات من أجل الاعتراف الرسمي، قال: "هذا فوز جماعي. لولا دعم زوجتي وإيمانها، لما كنت لأتمكن من البدء. كما أن مجتمع الجري في دبي يشكل جزءًا كبيرًا من هذا، حيث ساعدوني في كل خطوة".
وكرر الشيخ نفس المشاعر، وقال: "هذا يظهر قوة المجتمع. عندما يجتمع الناس معًا، يمكن حتى للشخص العادي أن يحقق أشياء غير عادية. سيجد أي شخص لديه العزم الدعم الذي يحتاجه لتحويل أحلامه إلى حقيقة. لا يوجد حلم كبير جدًا بحيث يصعب تحقيقه".