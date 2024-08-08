عجمان: 6 سنوات ألم تنتهي في ساعات بمستشفى"ثومبي"

زار أكثر من 25 مستشفى وعيادة في الإمارات والهند والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وخضع لحوالي 25 فحصاً بالتصوير المقطعي المحوسب (CT) و 14 تصوير بالرنين المغناطيسي (MRI). وتضمنت الزيارات استشارات مع متخصصين في أقسام مختلفة مثل جراحة العظام وطب الأعصاب وجراحة الأعصاب وجراحة الأوعية الدموية.

قال محمد أفتاب: "لقد قلبت هذه المشكلة الصحية غير المتوقعة حياتي رأساً على عقب. قمت بزيارات وفحوصات لا تُحصى للأطباء، وحتى أنني خضعت لعملية جراحية لعلاج مشكلة مشتبه بها، لكن الألم ازداد سوءاً. الأدوية القوية جعلتني أشعر بالدوار؛ وللتغلب على ذلك، جربت علاجات بديلة مثل الطب التجانسي والأيورفيدا والحجامة والوخز بالإبر، لكن لم يكن هناك أي تحسن. كانت محاولتي مستمرة للتغلب على الألم، ولكن كل محاولة للتخفيف كانت تفشل".

في يونيو 2024، انتهت رحلة محمد الشاقة أخيراً في مستشفى جامعة "ثومبي" في عجمان. حيث قام فريق متعدد التخصصات من الأطباء بتشخيص ورم كبي نادر بحجم 6 ملم في ذراعه اليمنى. تم تحديد هذا الورم الصغير الحميد كمصدر لألمه الشديد، الذي أفلت من الكشف لسنوات.

قال الدكتور فيصل أمير، استشاري في مركز الجراحة التجميلية بمستشفى جامعة "ثومبي": "الأورام الكبية نادرة ويمكن أن تشكل تحدياً للمتخصصين الذين ليسوا على دراية بها".