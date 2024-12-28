عجمان: ضبط عصابة آسيوية من 15 فرداً للاحتيال عبر الهاتف

وتلقت الشرطة معلومات وبلاغات عن مكالمات من بطاقات هاتفية مسجلة ببيانات ووثائق مزورة، وعلى إثر هذه البلاغات باشرت المباحث التحقيق وعملت على القبض على العصابة.