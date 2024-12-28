عجمان: ضبط عصابة آسيوية من 15 فرداً للاحتيال عبر الهاتف
ألقت شرطة عجمان القبض على عصابة مكونة من 15 شخصاً بتهمة ممارسة الاحتيال عبر الهاتف، بحسب ما ذكرته الهيئة في بيان لها.
وقامت عصابة من الجنسية الآسيوية بالاحتيال على الآخرين عبر انتحال صفة شخصيات رسمية، ومطالبتهم بتحديث بياناتهم البنكية أو وثائق رسمية مثل الهوية، بهدف الإيقاع بهم والاستيلاء على أموالهم.
وتلقت الشرطة معلومات وبلاغات عن مكالمات من بطاقات هاتفية مسجلة ببيانات ووثائق مزورة، وعلى إثر هذه البلاغات باشرت المباحث التحقيق وعملت على القبض على العصابة.
وأوضح العقيد أحمد سعيد النعيمي مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة عجمان، أنه تم ضبط 19 هاتفاً محمولاً مستخدمة في عملية الاحتيال، واعتقال 15 شخصاً.
واعترف المتهمون بقيامهم بالاحتيال على المواطنين، فتم التحفظ عليهما لحين استكمال الإجراءات القانونية.
ودعا النعيمي الجمهور إلى عدم تصديق مثل هذه المكالمات وعدم التردد في الإبلاغ عنها.
وأوضح أن هؤلاء المحتالين يوهمون الأفراد بأن حساباتهم أو بطاقاتهم المصرفية تعرضت للحظر أو التجميد بهدف الاستيلاء على أموالهم، إلا أن البنوك لا تطلب منهم تحديث بياناتهم الشخصية عبر الهاتف.
وأضاف أن عملاء البنوك يجب ألا ينخدعوا بهذه المكالمات والرسائل الوهمية، ويجب عليهم التوجه إلى أقرب فرع للبنك وتحديث البيانات فقط عن طريق وكلاء خدمة العملاء.
وأشاد النعيمي بكفاءة وخبرة منتسبي إدارة التحريات والمباحث الجنائية وجهودهم التي مكنتهم من القبض على المتهمين.