الإمارات
عجمان :ضبط شاحنات تنقل الرمال بشكل غير قانوني
تم رصد المخالفين ضمن حملات المراقبة المكثفة للتأكد من الالتزام باللوائح
فرضت عقوبات على شاحنات من شركات عدة في عجمان، بسبب نقل الرمال دون تصريح.
وقالت بلدية عجمان يوم السبت أنه تم ضبط وحجز هذه المركبات الثقيلة وفرض غرامات باهظة عليها.
حيث يعد نقل الرمال غير المصرح به جريمة يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن 3000 درهم، بالإضافة إلى حجز المركبة.
وتم رصد المخالفين عندما قامت الجهات المعنية بتكثيف عمليات التفتيش والمراقبة المتعلقة بالالتزام بالقوانين واللوائح.
وفي الأسبوع الماضي، حثت شرطة عجمان السائقين على الالتزام بالمسار، وذكرتهم بغرامة قدرها 1000 درهم وعقوبة أربع نقاط سوداء للانحراف غير القانوني.
كما أكدت على السائقين بضرورة استخدام المؤشرات عند تغيير المسار، واتباع إرشادات السلامة عند القيادة تحت المطر وتجنب التشتت عند القيادة وعدم تجاوز حدود السرعة المحددة.