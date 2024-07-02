عجمان :ضبط شاحنات تنقل الرمال بشكل غير قانوني

فرضت عقوبات على شاحنات من شركات عدة في عجمان، بسبب نقل الرمال دون تصريح.

وقالت بلدية عجمان يوم السبت أنه تم ضبط وحجز هذه المركبات الثقيلة وفرض غرامات باهظة عليها.