عجمان: زيادة أجرة التاكسي في يوليو المقبل

بعد إعلان لجنة متابعة أسعار الوقود في الإمارات عن أسعار البنزين والديزل لشهر يوليو، الاثنين، قامت مؤسسة عجمان للنقل أيضاً بتحديث أسعار سيارات الأجرة في الإمارة.

ستُحدد أجرة التاكسي لشهر يوليو في عجمان بـ 1.76 درهم للكيلومتر، وهي أعلى بقليل من أجرة يونيو التي كانت 1.74 درهم. أعلنت هيئة النقل في الإمارة عن أجرة التاكسي لشهر يوليو في X.

أعلنت الإمارات العربية المتحدة سابقًا عن أسعار الوقود والديزل لشهر يوليو، ورفعت اللجنة أسعارها للشهر التالي. وكان من المتوقع سابقًا أن تواجه أسعار البنزين في الإمارات العربية المتحدة ضغوطًا صعودية لشهر يوليو، مع ارتفاع أسعار النفط العالمية في أوائل يونيو بعد اندلاع الصراع بين إسرائيل وإيران، وما تلاه من ضربات أمريكية على مواقع نووية إيرانية.

وتحدد أسعار الوقود المعتمدة من قبل وزارة الطاقة شهرياً، وفقاً لمتوسط سعر النفط عالمياً، صعوداً أو هبوطاً، بعد إضافة تكاليف التشغيل لشركات التوزيع.

اعتمادًا على نوع السيارة التي تقودها، فإن ملء خزان الوقود بالكامل في يوليو سيكلفك مبلغًا أعلى قليلًا من الشهر الماضي.

سيتم تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارًا من 1 يوليو وهي على النحو التالي: