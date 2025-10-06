عجمان تمنع مركبات نقل الوقود من الوقوف في غير الأماكن المخصصة

سيتم منع وقوف المركبات التي تحمل المشتقات البترولية في غير الأماكن المخصصة لها في عجمان اعتباراً من يوم غدٍ 7 أكتوبر فصاعداً، في خطوة تهدف إلى تقليل مخاطر هذه المواد شديدة الاشتعال والخطرة.

وبموجب اللائحة الجديدة، لم يعد مسموحاً للمركبات التي تنقل البنزين بالوقوف أو حتى التوقف في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية أو في الأماكن غير المخصصة لها من قبل السلطات المحلية.

وقال المكتب الإعلامي للإمارة في بيان إن اللجنة العليا للطاقة في عجمان ستتولى ضبط المخالفات وتوثيقها من خلال مأموري الضبط القضائي المخولين وتطبيق العقوبات الإدارية على المخالفين.

تم توضيح العقوبات

وأوضح القرار الصادر عن حكومة عجمان أن المخالفين سيواجهون العقوبات التالية: