عجمان تكثّف الرقابة على مقاصف المدارس لضمان سلامة الغذاء

أطلقت بلدية عجمان حملة موسعة على مقاصف المدارس في مختلف مناطق الإمارة، حيث طبقت إجراءات صارمة لضمان صحة وسلامة الطلبة والعاملين مع بداية العام الدراسي الجديد.
وفي تصريح لصحيفة خليج تايمز، أكد الدكتور خالد معين الحسني، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة في دائرة البلدية والتخطيط – عجمان، أن هذا النهج الاستباقي يهدف إلى ترسيخ أعلى معايير السلامة الغذائية والصحة في المدارس.
وقال: «إن سياستنا الاستباقية تضمن أن كل وجبة تقدم في المدارس تخضع لمعايير صارمة للسلامة، حفاظًا على صحة طلابنا والمجتمع بأسره».
وأضاف أن حملة التفتيش الشاملة التي تقوم بها البلدية تركز على عدة مجالات رئيسية وهي:
وضعت البلدية إجراءات اعتماد صارمة لموردي الأغذية المدرسية. يشمل ذلك التحقق من سلامة وجودة الأغذية المقدمة للطلاب. ويُطلب من الموردين تقديم معلومات مفصلة عن مرافقهم، ووسائل نقل الوجبات، والمواد الغذائية الموردة. يسري هذا الاعتماد لمدة عام واحد، وتبلغ رسومه 500 درهم. ويضمن هذا الإجراء السماح فقط للموردين المعتمدين بتوفير الأغذية للمدارس، مما يضمن أعلى معايير سلامة الغذاء.
يخضع العاملون في مقاصف المدارس لدورات تدريبية حول أفضل الممارسات الصحية، لضمان أن إعداد الطعام والتعامل معه يجري وفق أعلى معايير السلامة. ويغطي التدريب عدة جوانب، منها ممارسات النظافة، تخزين الأطعمة، وأساليب التعامل معها، وذلك للحد من مخاطر الإصابة بالأمراض المنقولة عبر الغذاء.
تقوم البلدية بشكل دوري بإجراء تحاليل مخبرية مجانية لعينات من الأطعمة المقدمة في المدارس، بهدف حماية الطلبة وضمان سلامتهم. وتشمل هذه التحاليل فحص معايير متعددة تتعلق بسلامة الغذاء، مثل الملوثات الميكروبيولوجية والكيميائية، للتأكد من مطابقة الوجبات للمعايير الصحية.
تقوم البلدية، بالتنسيق مع شركاء استراتيجيين، بحملات تفتيشية مكثفة في المدارس عبر إمارة عجمان. وتشمل هذه الحملة اعتماد أحواض السباحة في المباني التعليمية وفق معايير الصحة والسلامة، وإجراء قياسات بيئية لمستويات جودة الهواء الداخلي في الفصول والمختبرات المدرسية. وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان التزام جميع المرافق التعليمية بالأنظمة الصحية والبيئية.
حددت البلدية عقوبات محددة لعدم الالتزام بقواعد سلامة الغذاء.
قد تشمل العقوبات غرامات، أو تعليق العمل، أو إلغاء الاعتماد، وذلك حسب خطورة المخالفة. وُضعت هذه الإجراءات لضمان عمل جميع المقاصف المدرسية وفقًا لمعايير سلامة الغذاء المعمول بها.
من خلال اللوائح الصارمة والتدريب المستمر والتفتيش الدقيق، تسعى البلدية إلى الالتزام بأعلى معايير سلامة الغذاء والنظافة في المدارس. وتندرج هذه الجهود في إطار استراتيجية أوسع نطاقًا لضمان سلامة الطلاب والموظفين طوال العام الدراسي.