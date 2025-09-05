عجمان تكثّف الرقابة على مقاصف المدارس لضمان سلامة الغذاء

يخضع العاملون في مقاصف المدارس لدورات تدريبية حول أفضل الممارسات الصحية، لضمان أن إعداد الطعام والتعامل معه يجري وفق أعلى معايير السلامة. ويغطي التدريب عدة جوانب، منها ممارسات النظافة، تخزين الأطعمة، وأساليب التعامل معها، وذلك للحد من مخاطر الإصابة بالأمراض المنقولة عبر الغذاء.