عجمان تعيد رسم أحيائها.. أقل وقت في الازدحام وأكثر قرباً من كل ما يهم

بالنسبة للعديد من سكان عجمان، لا تزال الحياة اليومية تدور حول حركة المرور — من توصيل الأطفال إلى المدرسة إلى التنقلات للعمل والمهام الروتينية.

لكن هذا النمط قد يتغير تدريجياً مع مضي الإمارة قدماً في خطة حضرية متكاملة تهدف إلى جعل الأحياء أكثر ترابطاً، وصديقة للمشاة، وأقل اعتماداً على السيارات.

استعرض الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، مؤخراً الخطة الحضرية المتكاملة للإمارة، وهي إطار تنموي طويل الأجل يضع التنقل وجودة الحياة في صميم النمو المستقبلي.

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

تركز الاستراتيجية على توجيه التوسع نحو مراكز أحياء محددة بدلاً من السماح بالتنمية الخارجية المتفرقة.

يقول المسؤولون إن هذا النهج مصمم لتقليل مسافات السفر، وتخفيف الضغط على البنية التحتية، وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية.

في حديثه لصحيفة الخليج تايمز، قال الدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري، المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية، إن الخطة تتناول بشكل مباشر مخاوف التنقل اليومية للمقيمين.

“هدفنا هو تركيز النمو الحضري ضمن مراكز وأحياء منظمة تدعم إمكانية المشي وحيوية المجتمع،” قال. “عندما يتمكن السكان من الوصول إلى المدارس والرعاية الصحية ومحلات البيع بالتجزئة والخدمات العامة في غضون 15 دقيقة سيراً على الأقدام، فإن ذلك يقلل الاعتماد على المركبات الخاصة ويعزز جودة الحياة بشكل عام.”

وشدد على أن الخطة لا تقتصر على توسيع الطرق.

“الأمر لا يتعلق ببساطة ببناء طرق أوسع،” أضاف الدكتور المهيري. “بل يتعلق بتحسين كفاءة استخدام الأراضي، والحد من التوسع العمراني غير المنظم، وضمان أن استثمارات البنية التحتية تقدم قيمة طويلة الأجل للمجتمع.”

تخطيط نقل أكثر ذكاءً

يشكل إصلاح النقل ركيزة أساسية للإطار. تهدف الإمارة إلى تطوير شبكة نقل متعددة الوسائط ومنخفضة الكربون تعطي الأولوية للنقل العام والمشي وركوب الدراجات إلى جانب المركبات الخاصة.

وفقاً للمسؤولين، ستدعم الأنظمة القائمة على البيانات وأدوات الذكاء الاصطناعي عملية اتخاذ القرار، مما يمكّن المخططين من التنبؤ بتدفقات حركة المرور وتوقع احتياجات البنية التحتية المستقبلية.

“يجب أن يكون التخطيط الحضري ديناميكيًا ومستجيبًا للتغيير،” قال الدكتور المهيري. “بالاعتماد على البيانات الدقيقة والمؤشرات المستقبلية، يمكننا تصميم أنظمة نقل تتسم بالكفاءة والمرونة والاستدامة.”

من بين معايير الأداء التي يتم تقديمها قياسات لكمية التطوير الجديد الذي يتم داخل حدود النمو المعتمدة وعدد السكان الذين يمكنهم الوصول إلى الخدمات اليومية على مسافة قريبة سيرًا على الأقدام.

تطوير المناطق القديمة

تتناول الخطة المتكاملة أيضًا أجزاء من عجمان تم تطويرها قبل أكثر من أربعة عقود.

يتم تقديم إرشادات محدثة لإعادة التطوير لتحديث البنية التحتية والمساحات العامة مع الحفاظ على هوية الإمارة’.

خضعت عدة مناطق بالفعل لإعادة التصميم والتحسين، ومن المتوقع إجراء المزيد من التحديثات لتعزيز إمكانية الوصول وتصميم الشوارع والمرافق المجتمعية.

الموازنة بين النمو وجودة الحياة

تواصل عجمان جذب السكان بفضل خيارات الإسكان وموقعها الاستراتيجي. ومع استمرار النمو السكاني، يتزايد الضغط على الطرق والخدمات العامة.

يقول المسؤولون إن إطار التخطيط الجديد يسعى إلى الموازنة بين التوسع والاستدامة، وحماية المساحات الخضراء، وتحسين ترابط الأحياء، وتقليل الطلب غير الضروري على السفر.

إذا تم تنفيذه بفعالية، فقد يكون التأثير تدريجيًا ولكنه ملموس: رحلات يومية أقصر، ومسارات مشاة أكثر أمانًا، ومجتمعات مصممة حول الناس بدلاً من المركبات.

بالنسبة للمقيمين، قد يعني ذلك قضاء وقت أقل في الازدحام المروري والمزيد من الوقت في متناول ما يهمهم أكثر.