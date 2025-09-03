عجمان تعلن يوم الجمعة عطلة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف

أعلنت حكومة الإمارات العربية المتحدة عن عطلة رسمية لموظفي القطاعين العام والخاص يوم الجمعة 5 سبتمبر، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. وسيحصل معظم الموظفين على عطلة نهاية أسبوع مدتها ثلاثة أيام، حيث ستُدمج العطلة مع عطلة نهاية الأسبوع الرسمية (السبت والأحد).