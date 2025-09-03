عجمان تعلن يوم الجمعة عطلة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف

أصدرت دائرة الموارد البشرية في حكومة عجمان تعميماً إلى كافة الجهات الحكومية في إمارة عجمان بشأن إجازة المولد النبوي الشريف لعام 1447 هـ.
وجاء في التعميم أن إجازة المولد النبوي الشريف لهذا العام ستكون يوم الجمعة 5 سبتمبر، ما يجعلها إجازة طويلة لسكان عجمان.
وبهذه المناسبة تهنئ دائرة الموارد البشرية قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة والأمتين العربية والإسلامية، داعية الله أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات.
أعلنت حكومة الإمارات العربية المتحدة عن عطلة رسمية لموظفي القطاعين العام والخاص يوم الجمعة 5 سبتمبر، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. وسيحصل معظم الموظفين على عطلة نهاية أسبوع مدتها ثلاثة أيام، حيث ستُدمج العطلة مع عطلة نهاية الأسبوع الرسمية (السبت والأحد).
وأعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أن جميع الجهات والدوائر والمؤسسات الحكومية ستُعطل يوم الجمعة 13 ربيع الأول 1447 هـ، الموافق 5 سبتمبر 2025، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. كما أوضحت الدائرة أن الدوام الرسمي سيُستأنف يوم الاثنين 8 سبتمبر 2025.