عجمان تطلق اسم "عهد الاتحاد" على أحد شوارعها

مع احتفالات عجمان بيوم عهد الاتحاد الذي يصادف 18 يوليو من كل عام، قامت الإمارة بإطلاق اسم "عهد الاتحاد" على أحد شوارعها.
يصادف هذا اليوم ذكرى توقيع إعلان الاتحاد ودستور دولة الإمارات العربية المتحدة قبل 54 عاماً بالضبط.
ويشكل الشارع المدخل الرئيسي لمنطقة الرقايب 2، وهي المنطقة التي تحمل بالفعل أسماء مرتبطة بتاريخ الإمارات وهويتها الوطنية.
وتضم المنطقة مشروع "الموطن المتحد" وشارع 1971 وعدداً من مشاريع الإسكان والمدارس التطبيقية التي تركز على تعزيز نوعية الحياة وتنمية المهارات للمواطنين الإماراتيين.
افتتحت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان "عهد الاتحاد" تخليداً لذكرى وطنية خالدة وتجسيداً لهوية الدولة في معالمها.
وفي إطار سعي الإمارة إلى دمج ميزاتها الحديثة مع تراثها، تنفذ عجمان مشاريع تسمية مماثلة لتسليط الضوء على التاريخ وروح الاتحاد.